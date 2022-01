Tras contratar a Edwin Cardona, Racing quiere a otra exfigura de Boca

Fernando Gago quiere a otra exfigura de Boca Juniors para reforzar a Racing de cara al torneo luego de sumar a Edwin Cardona.

El mercado de pases en el fútbol argentino continúa, y uno de los equipos que mejor se reforzó hasta el momento es Racing. El elenco de Avellaneda sumó al colombiano Edwin Cardona, tras el polémico paso que el atacante tuvo en Boca Juniors, y ahora va por más. De la mano de Fernando Gago busca a un exjugador del "Xeneize", que a su vez fue compañero de "Pintita" en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Se trata del siempre polémico Mauro Zárate, por el que la "Academia" hizo una importante oferta y quedará en el futbolista la decisión de aceptarla o no. El exdelantero de la Lazio de Italia jugó la última temporada en el América Mineiro de Brasil, donde disputó 16 partidos y convirtió un solo gol. Ahora, Zárate analiza varias proposiciones de cara al futuro pero hasta ahora ninguna cumple con sus expectativas.

Aún no se filtró la cantidad que ofertó Racing por Zárate, pero lo que sí se sabe es que no es la primera vez que lo tienen en la mira. En mayo del 2021 también hubo un intento para llegar a un acuerdo pero no concretaron, ya que desde la institución tenían que abonar una gran suma y no estaban dispuestos a hacerlo. Esta vez, la transacción está más cerca de realizarse, aunque todavía nada es certero.

También lo quiere Gimnasia y Esgrima de La Plata

Sin embargo, hay un problema en el camino de la dirigencia comandada por Víctor Blanco. Mauro Zárate tiene otra oferta que considera importante y esto complicaría las cosas. Se trata de Gimnasia de La Plata, ya que su DT, Ernesto "Pipo" Gorosito, quiere al delantero con pasado en Vélez Sarsfield para sumarlo a su plantel. Los números seducirían aún más al atacante pero todavía no hubo respuesta.

La esposa de Mauro Zárate ¿Anticipó la decisión del delantero?

Gimnasia quiere a Zárate y Natalie Weber, su esposa, lo sabe. Es por eso, que mientras espera la decisión del jugador, Weber subió un reel a su cuenta de Instagram que contenía la frase: "Okey, pa' dónde vamo'?". Acto seguido, la publicación se inundó de comentarios de hinchas del "Lobo" para que su esposo llegue al elenco platense. Natalie les contestó con un like y crece la ilusión de los fanáticos "Triperos".

A lo largo de su carrera, Mauro pasó por 12 equipos, jugó un total de 501 partidos y convirtió 139 goles. Su último paso por Boca Juniors trajo muchísima polémica, debido a que en un momento, cuando jugaba en Vélez, afirmó que no pasaría por otro club argentino. La decisión que tomó al llegar al "Xeneize" derivó en el odio de los hinchas del "Fortín" que lo trataron de "traidor".