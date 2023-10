Sergio Agüero confirmó lo que muchos creían sobre el Colo Barco

El exdelantero, que fue uno de los mejores jugadores argentinos durante varios años, aseguró que Valentín Barco será jugador de un importante equipo.

El triunfo de Boca Juniors ante Palmeiras y su posterior clasificación a la final de la Copa Libertadores fue muy festejada por todos los hinchas de Boca. El sueño y la obsesión de levantar la "séptima" es, en gran parte, por uno de los mejores jugadores que tiene el xeneize en la actualidad. El "Colo" Barco es uno de los más queridos y Sergio Agüero lanzó una frase que no paso inadvertida.

En un comentario a través de su cuenta de Twitch, el Kun Agüero indicó cuál puede ser el futuro de Valentín Barco en diciembre si, efectivamente, se va de Boca Juniors. El jugador argentino es muy buscado en el exterior y, por eso, podría llegar a uno de los equipos más importantes. “Juega bien el Colo Barco, eh, muy buen jugador. Ustedes que creen, ¿va a durar un poco más en Boca o no? No creo que dure mucho porque es muy bueno". Al respecto, un minuto después develó el secreto mejor guardado: "Al City, seguro. ¿En diciembre se va?”.

El contrato de Barco, entre otras cosas, dura hasta diciembre de 2024 y añadió: "La verdad que es increíble lo de Boca. Bueno, ahora la final contra el Fluminense. En el Maracaná, ¿no? Es difícil saber cómo va a salir porque es una final. Marcos Rojo no va a jugar ( y la verdad que no es fácil. Como juega hoy Boca, que meten muchas ganas y actitud y tratan de que el rival no se agrande". Sobre este último tema cerró: "A los brasileros cuando los dejas agrandar te pintan la cara y chau. Pero no creo que a Boca le hagan eso”.

Cuándo juega Boca vs. Belgrano: hora, TV en vivo y streaming online

El "Xeneize" visitará al "Pirata" en el estadio Julio César Villagra de Córdoba el martes 10 de octubre de 2023 a las 20 horas, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El árbitro será Nazareno Arasa. La transmisión en vivo de la televisión será del canal TNT Sports, para el cual se deben tener contratados el servicio de cable y el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming irá por diversas plataformas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras.