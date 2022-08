River vs. Defensa y Justicia: el paso a paso de la pelea Gallardo vs. Beccacece

Se viene otro River vs. Defensa y Justicia y vale la pena repasar el paso a paso, en orden cronológico, de la caliente pelea entre los entrenadores Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece.

River vs. Defensa y Justicia volverán a verse las caras, en esta ocasión por los octavos de final de la Copa Argentina. Entonces, también se enfrentarán los entrenadores Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, quienes tienen una mala relación y ya se han encargado de demostrarlo públicamente.

Esta situación negativa entre ambos protagonistas no es nueva, sino que lleva casi cinco años. Por lo tanto, vale la pena recordar paso a paso cuándo empezaron los problemas entre los dos entrenadores, cómo siguió el vínculo distante y cómo sigue en la actualidad.

Gallardo vs. Beccacece: el paso a paso de la pelea

1- Las convocatorias de los jugadores de River a la Selección

Entre finales de 2017 y mediados de 2018, antes del Mundial de Rusia, "El Muñeco" protestó en diversas conferencias de prensa por los permanentes llamados a sus futbolistas para "La Albiceleste", que contaba con "Becca" como ayudante de campo principal del por entonces entrenador Jorge Sampaoli.

El DT del "Millonario" puso el grito en el cielo por las numerosas citaciones en aquel momento para partidos que eran amistosos o que no tenían demasiada importancia, mientras que su equipo se estaba jugando el futuro en el torneo local y en la Copa Libertadores. Si bien no le quedó otra opción que dejarlos ir porque así lo ordena el reglamento para las Fechas FIFA, las quejas constantes del estratega de "La Banda" por este tema encendieron el chispazo inicial entre las partes.

2- La pulseada por Enzo Fernández

Si bien el mediocampista había sido cedido por "El Millonario" hacia "El Halcón" hasta diciembre de 2021, el hecho de que el mediocampista haya sido una de las figuras del equipo de Florencio Varela que ganó la Sudamericana 2020 y la Recopa en abril de 2021 hizo que desde Núñez "lo repescaran" en junio de dicho año, con dinero de por medio a modo de resarcimiento.

Según contó el propio jugador más tarde, un llamado de Gallardo fue determinante y ello molestó en Varela. Más tarde, River también se quedó con otros futbolistas que estaban en el plantel del "Halcón" como Héctor David Martínez, Franco Paredes y Braian Romero.

3- Beccacece minimizó el trabajo de Gallardo: "Tiene un Seleccionado sudamericano"

Consultado acerca del andar imparable de River hacia fines de 2021, el 6 de noviembre de aquel año el técnico de Defensa pareció haber ninguneado la labor del "Muñeco". "Tiene un Seleccionado sudamericano, es muy difícil competirle así. Todos sus jugadores están en la Selección chilena, paraguaya, uruguaya, argentina...", expresó en aquel momento. Además, opinó que "es normal que marque la diferencia", aunque reconoció que "después tiene que funcionar... Y funciona hace rato".

4- La picante respuesta de Gallardo: "Uno solo"

Dos semanas más tarde, su colega no se quedó callado y le contestó, aunque sin haberlo mencionado: "De todos los jugadores que tenemos convocados a sus respectivos países, sólo uno ya estaba desde antes: Paulo Díaz". "El resto fueron llamados luego, cuando formaron parte de este proceso, y me pone contento que así sea. Nosotros no vamos a buscar jugadores de las Selecciones", contraatacó "El Muñe".

5- La pelea en pleno Defensa y Justicia vs. River: "¿Quién sos?"

Ya en julio de 2022, en un partido aburrido que estaba 0-0 en Varela, una pelota se fue al lateral y el equipo visitante quiso hacerlo rápidamente para reanudar el juego e ir por la victoria sobre el cierre. Sin embargo, "Becca" le saltó encima a Andrés Herrera para que no realizara el saque de manos porque quería hacer un cambio antes.

Como al "Muñeco" le fastidió la actitud del DT local y se lo hizo saber a la terna arbitral, "Seba" explotó y le gritó de todo: "¡¿Quién te creés que sos, qué te pasa, a quién te comiste?!". Sorprendido por las palabras del adversario, Gallardo se acercó hasta él y también le dijo algo, aunque los jueces presentes los separaron y pusieron paños fríos.

Si bien la versión nunca fue confirmada oficialmente, algunos medios comunicaron que la cuestión caliente entre ambos siguió luego con gritos, insultos y hasta golpes de puño en la zona de los vestuarios y rumbo a los micros, cuando se disponían a abandonar el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

6- Más dardos de Beccacece a Gallardo: "Prepotente y arrogante"

Entrevistado por Mariano Closs en ESPN F12, el conductor lo consultó por su enemistad con el DT de River y el exayudante de Sampaoli recordó lo ocurrido en Varela: "Me pareció un acto arrogante y prepotente de su parte decirle a otro lo que puede hacer o decir, cuando hay una autoridad que imparte justicia". Además, consideró que "para eso tenés que responder de una manera ética y moral, ser intachable...". "Y Marcelo en su carrera tiene una cantidad de situaciones increíbles", lo castigó en la previa al duelo por la Copa Argentina. ¿Será el último capítulo de semejantes diferencias entre ambos?

Cuándo juegan River vs. Defensa y Justicia por la Copa Argentina 2022: hora, TV en vivo y streaming

"La Banda" y "El Halcón" chocarán por los octavos de final el miércoles 31 de agosto a las 21.30 horas en el Estadio Centenario de Chaco, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Sin el VAR, será un solo encuentro y, en el caso de que empaten, definirán al ganador por los penales. El vencedor enfrentará a Patronato en los cuartos de final.

La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de su plataforma TyC Sports Play. También estarán disponibles otras aplicaciones, como por ejemplo DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.