Racing blindó a Gago con un picante mensaje para Boca: "Ni llamen"

Luego del despido de Hugo Ibarra en Boca Juniors y ante la búsqueda de un técnico de jerarquía que lo reemplace, desde Racing blindaron a Fernando Gago con una frase picante para que no se vaya al "Xeneize". Es que el ex volante de la Selección nació futbolísticamente en el elenco de la Ribera y gran parte de su carrera como futbolista la hizo con la camiseta "Azul y Oro". Sin embargo, actualmente comanda a la "Academia" y desde la dirigencia no quieren perderlo.

Quien se refirió a la posibilidad de que "Pintita" cambie de club ante un posible el interés de Juan Román Riquelme y compañía en él fue nada menos que Rubén Capria. El "Mago" se desempeña como manager en la institución de Avellaneda y le consultaron sobre el tema antes de que surja esta chance. Claro que el ex goleador escuchó y respondió sin filtro con un mensaje directo para el Consejo de Fútbol de Boca.

"Que ni llamen. Yo a Fernando lo veo súper comprometido con el proyecto nuestro. Lo veo muy bien", aseguró Capria en diálogo con DSports, en donde dejó en claro su postura con respecto a un posible llamado de Román. Los dos títulos conseguidos por el DT desde su arribo en 2021, sumados a la estadística positiva que lo acompaña, ilusionan a la cúpula de la "Academia" con un 2023 plagado de éxitos.

Por otro lado, el "Mago" reveló un inesperado gesto que el ex mediocampista de Boca tuvo con los jugadores de inferiores de Racing: "Fernando hace mucho hincapié para que los chicos de las juveniles se formen y estudien en su paso por el club. Con esto quiero decir que el compromiso que asumió con la institución es total". No es la primera vez que el propio Gago muestra su interés por los más jóvenes, ya que es una de las bases de su trabajo en el conjunto de Avellaneda.

Los números de Fernando Gago en Racing

Luego de una floja experiencia en Aldosivi, Fernando Gago arribó a la "Academia" en 2021. Con el paso de los partidos, "Pintita" encontró el equipo y se hizo cada vez más fuerte. De hecho, el propio ex futbolista superó el récord histórico de José Pizzutti de 9 victorias de manera consecutiva en el club alcanzando las 10 en abril del año pasado. Hasta la fecha acumula 39 triunfos, 17 empates y 15 derrotas en 71 partidos disputados. Además, levantó el Trofeo de Campeones en 2022 y la Supercopa Internacional a principios del 2023.

