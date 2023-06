Pasó a octavos de la Libertadores, no lo mencionaron en ESPN y explotó de bronca: "Voley"

Un futbolista que avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors explotó contra ESPN porque no le dieron lugar en uno de sus programas.

Un futbolista que avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores con su club explotó contra ESPN en las redes sociales ya que no le dieron difusión. La señal de Disney priorizó los presentes de Boca, River y Racing, pero no tuvo en cuenta a Argentinos Juniors, que fue uno de los primeros clasificados a la siguiente fase. Por este motivo, una de las figuras del plantel no dudó y apuntó contra el canal.

Se trata de Kevin Mac Allister, hermano del campeón del mundo y defensor del "Bicho", quien horas después de la derrota ante Independiente del Valle por el torneo continental publicó una picante historia en su Instagram. El conjunto que dirige Gabriel Milito quedó como segundo en su zona y se cruzará con uno de los primeros en la próxima ronda, pero no por ello deja de ser importante. El jugador lo entendió así y no se guardó nada contra los integrantes del ciclo SportsCenter.

"Buen día! Nosotros jugamos al vóley", escribió Mac Allister junto a una captura de pantalla que mostró a los periodistas que cubren al "Xeneize", al "Millonario" y a la "Academia". Con este reclamo, el crack de 25 años dejó en claro que le molestó el ninguneo por parte de ESPN a la hora de mencionar a los que están en "Modo Conmebol Libertadores", tal como expresaba el graph que apareció en pantalla. El que tampoco tuvo lugar fue Patronato, que quedó tercero y se metió en la Sudamericana.

Cabe destacar que el elenco de La Paternal integró el Grupo E del certamen junto a Independiente del Valle de Ecuador, Corinthians de Brasil y Liverpool de Uruguay. Con 11 unidades, los de Milito pasaron como segundos y esperan rival que saldrá de Racing, Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Atlético Paranaense y Olimpia. Además, el "Bicho" también puede cruzarse con el conjunto ecuatoriano que enfrentó en dicha instancia al que venció como local y con el que cayó en condición de visitante.

La historia de Instagram de Kevin Mac Allister contra ESPN.

Todos contra Azzaro: Argentinos pasó de ronda y lo destrozaron en redes

Argentinos Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Liverpool de Uruguay en el penúltimo partido de la fase de grupos y en la institución destrozaron a Flavio Azzaro. Si bien lo más picante fue lo que hizo uno de los futbolistas del "Bicho", desde las redes aprovecharon el momento para apuntar contra el periodista y también lo hizo el presidente del club. Es que el famoso animador lanzó una declaración previa al debut en el certamen con respecto a los de La Paternal y no lo perdonaron.

"Para mí Argentinos, como vulgarmente digo, está más afuera que un timbre. La tiene brava. Argentinos juega bien, pero creo que en este grupo de Copa Libertadores no va a poder y va a quedar en el camino. Más afuera que un timbre es lo primero que me sale decir debido al sorteo que le tocó al equipo de La Paternal", soltó Azzaro poco después de que los de Gabriel Milito se enteren quiénes serían sus rivales. Por supuesto, nadie se olvidó de sus palabras.