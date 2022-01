Palermo reveló que habló con Riquelme tras varios años de conflicto entre ellos: "No hay problema"

Martín Palermo contó en una entrevista brindada a TyC Sports, que habló con Juan Román Riquelme tras varios años de estar peleados.

El problema entre Martín Palermo y Juan Román Riquelme nació durante la mejor época de Boca Juniors. Mientras los de Carlos Bianchi no se cansaban de ganar títulos, los máximos referentes del equipo estaban peleados. Años después, los dos ocupan distintos puestos en clubes del fútbol argentino y el "Loco" quiere que se complementen. Así lo reveló el "Loco" en una nota en TyC Sports, que habló con su excompañero años después del conflicto.

Mientras dirige a Aldosivi de Mar del Plata, Palermo tiene en mente sumar refuerzos al plantel y apuntó a la cantera del "Xeneize". Para esto, sabía que tenía que ponerse en contacto con Riquelme, actual presidente del Consejo de Fútbol de Boca. Lo hizo y averiguó por varios futbolistas que le interesan de cara a la próxima temporada que comenzará el mes de febrero con la Copa de la Liga Profesional.

"Lo llamé la semana pasada. Sé cuál es el momento oportuno para pedirle algún jugador. Me interesan algunos, ojalá les interese venir y podamos ponernos de acuerdo", sostuvo Martín Palermo. Sin dudas, que es importante para la institución de La Ribera que los jóvenes tengan rodaje teniendo en cuenta que a muchos, Sebastián Battaglia no los tiene en cuenta para el primer equipo.

"Acá tienen lugar para competir y seguir creciendo. Es una ayuda para nosotros en la conformación del plantel como también a futuro para el jugador de Boca", contó. Sobre la respuesta de Riquelme ante la consulta por los jóvenes de Reserva, el "Loco" aseguró: "Me dijo que no hay problema, que me los prestaba. Pero también hay que ver si quieren venir", concluyó Martín.

Su deseo de dirigir a Boca Juniors

Durante la nota que le realizaron en TyC Sports, Palermo habló acerca de las ganas que tiene de ser técnico de Boca. "En algún momento la oportunidad me va a tocar. No puedo cerrarme en que sólo mi objetivo sea dirigir a Boca. Sino me cierro las puertas en todos lados", manifestó. A lo largo de su carrera como DT dirigió a Godoy Cruz y Arsenal en Argentina; Unión Española y Curicó Unido en Chile; y Pachuca en México.

Los jugadores que pretende y el presente de Aldosivi

Martín Palermo tiene tres nombres en carpeta para sumar al Tiburón de Mar del Plata. Agustín Lastra, Eros Mancuso y Nicolás Valentini, son los tres futbolistas con los que piensa reforzar a su club. Los tres debutaron en la primera de Boca Juniors en 2021. Los dos primeros estuvieron en el encuentro ante Banfield por la Liga Profesional pocos días después de que el "Xeneize" regresó de Brasil tras el escándalo con Atlético Mineiro.

"Valoro mucho lo que hace Aldosivi. Es un esfuerzo importante para satisfacer las necesidades del plantel y las ambiciones que propongo", aseguró Palermo en la mencionada entrevista. Esto último quedó más que claro con las dos incorporaciones recientes del elenco de la ciudad balnearia como lo son Santiago Silva y Matías Pisano, dos futbolistas con mucha experiencia en primera.