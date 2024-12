Susana Giménez se hartó y reveló lo que todos esperaban de La China Suárez: "Le pegás"

Susana Giménez opinó del escándalo de La China Suárez y Wanda Nara.

Susana Giménez recibió en el living de su programa a Wanda Nara, quien contó con lujo de detalles cómo fue el escándalo de la infidelidad de Mauro Icardi con La China Suárez. La presentadora de Telefe fue consultada por una periodista sobre ese escándalo, días después del reportaje que le hizo a la hermana mayor de Zaira Nara.

Wanda dio detalles que nunca había revelado sobre el escándalo que protagonizó junto a Suárez en 2021: mostró los chats que mantuvo con Icardi en aquel momento, en los que hablaban de La China. En diálogo con la cronista de Socios del Espectáculo, la diva de los teléfonos fue tajante en su opinión sobre lo que hizo La China con Icardi.

"A mí la nota para el programa me encantó porque realmente abrió su corazón, pero para ella fue una nota de sufrimiento; me sorprendió, profundizó en varias cosas que me llamaron mucho la atención", relató Giménez en la vía pública. Y agregó: "Le pegaba a la China constantemente. Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás".

La China Suárez y sus hijos.

El cruce entre Wanda Nara y La China Suárez

La actriz y la conductora se encontraron en un restaurante porteño y Wanda dio detalles al respecto: "No fui a saludarla grabándola como dijeron. Elián la saluda, porque trabajaron juntos, la vamos a saludar para sellar esto. Lo primero que le digo es: 'China, yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Ya está, bajemos nosotras un cambio. Ella ahí me dice: 'Somos gente grandes, a mí no me interesa Mauro, no me interesa para nada, ya fue, no tengo nada con él'".

"Ahí le dije que con Elián tampoco, por las dudas. Y en ese momento ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando. Ella me dijo 'son tus amigas'. Yo le dije que si no eran mis amigas, era todo el restaurante, que estaba repleto. Ella se enojó y yo le pedí que se calmara un toque", continuó Wanda. Y cerró: "Le dije, si vos estás acá, mostrándote a una mesa de la persona a la que le causaste tanto daño, me tenés a mí del otro lado. Desde hace tres años que si te veo llegar a un lugar me voy, pero no por mí, porque tengo un grupo de 10 amigas que en donde te ven, lo que te hizo Pampita es poco, te matan. Yo en un momento pensé que era personal, pero luego dije no, se lo hizo a tantas mujeres. No es algo que me hizo a mí sola".

Fuertes declaraciones de Moria Casán y Graciela Alfano sobre Susana Giménez

"(Susana) nos odia. Es que es así, Susana nos detesta, ella es muy competitiva", comentó Moria en el ciclo de Dante Gebel, al que acudió como invitada junto a Graciela Alfano. Por su parte, ésta pronunció: "Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva". A lo que Moria respondió: "Susana es muy mala, malísima, yo también tengo mucho de mala, todas lo tenemos".