Murió Roberto Cejas, el hincha que levantó a Diego Maradona en el festejo del Mundial 86

El lunes 20 de octubre de 2025, la ciudad de Santa Fe despidió a Roberto Cejas, a los 68 años, tras una larga batalla contra una enfermedad. Este hombre quedó para siempre grabado en la memoria de los hinchas argentinos por un momento único en la historia del fútbol nacional.

Roberto Cejas fue quien llevó en andas a Diego Armando Maradona tras la consagración en el Mundial de México 1986, un instante que quedó inmortalizado en la retina de millones. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Silvia Zabala, esposa de su hermano Óscar, quien expresó en Facebook: “Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansá en paz, Roberto Cejas, y desde allá cuídennos a todos”.

En ese momento histórico, Cejas tenía 30 años y se coló en la cancha justo cuando el árbitro brasileño Romualdo Arppi Filho señalaba el final del partido. Tras la victoria, se encontró cara a cara con Maradona en medio de una multitud de hinchas, jugadores y periodistas. Según contó el propio Cejas, “De repente me encontré con Maradona de frente. Si querés que pase, no pasa. Si lo programas, no te sale. Yo no lo había visto porque estaba corriendo por la cancha haciendo pavadas, agarrando banderas, tirándome al piso. De repente quedé de frente a él y con la mirada me dijo ‘levantame’. Fue un segundo y ya lo tenía en andas”.

Nacido y criado en Santa Fe, Roberto trabajó durante años en una metalúrgica y, en sus últimos tiempos, se dedicó a la venta de revestimientos texturados. Más allá de su trabajo cotidiano, su nombre quedó asociado para siempre a una imagen que representa la alegría y la pasión del fútbol argentino.