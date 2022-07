Moyano, contra Bullrich y Doman por los incidentes en Independiente: "Una mafia"

El líder sindical responsabilizó a Patrcia Bullrich, Fabián Doman y Cristian Ritondo por los hechos de violencia vividos en el club.

Hugo Moyano, presidente de Independiente, apareció públicamente este sábado luego de los hechos de violencia ocurridos el viernes en las inmediaciones de la sede de la institución de Avellaneda y detalló para cuándo podrían fijarse las esperadas elecciones. Además, acusó al periodista Fabián Doman y a la referente de Cambiemos Patricia Bullrich de ser "una mafia que quiere apoderarse del club".

En diálogo con Crónica TV, Moyano confesó que probablemente la Junta Electoral defina la fecha de elecciones para lunes o martes de la próxima semana. Sin embargo, luego se mostró cauto al respecto y manifestó: “No hay fecha aún, hay que hacer bien los números porque la Justicia otorga tiempos, no se puede hacer de un día para el otro”. Y comentó la posibilidad de conformar una unidad en la lista: “En un principio hubo entendimiento, sería lo mejor para el club si todos están de acuerdo. Lo importante es que se decida la conducción y empiece a funcionar como corresponde. Pero una unidad en serio, no amontonamiento. Eso no le sirve a nadie”.

El líder sindical, que debió salir escoltado por la Policía luego de la asamblea de socios de Independiente ante la represión de la fuerza de seguridad para con los simpatizantes del "Rojo", manifestó su opinión y responsabilizó a los supuestos culpables de lo sucedido en Crónica TV: "Es lamentable. Eso demuestra claramente las intenciones que tiene un sector que no espera que se den las elecciones como corresponde. Muchos detenidos no tenían nada que ver con Independiente, son barras de otros sectores. En la maniobra de ayer se pone de manifiesto que quieren apoderarse del club de alguna forma para deteriorar a la comisión directiva”.

Moyano, además, acusó a varios personajes reconocidos y relacionó a la política de querer conformar una asociación que intenta quedarse con el poder del club: "Afuera estaba esta mafia, esta banda que manejan y pretenden adueñarse de Independiente, encabezada por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y Patricia Bullrich, que desgraciadamente es hincha de Independiente. Nosotros decimos que ella se quiere hacer dueña de Independiente por las copas, porque somos el Rey de Copas”. Y luego, agregó: “No hay ningún tipo de dudas de que está metida la política, quedó en evidencia. Son los que están interesados en utilizar al club como plataforma para la gobernación y otras cosas más”.

Para finalizar, concluyó que la "asamblea salió perfecta" y aclaró que se marchó de manera tranquila de la sede, pese a retirarse con personal de seguridad: "Yo fui solo. Éramos 5 ó 6 de la comisión que los días anteriores decían que iban a ir los Camioneros. Como les falló esa intención, hicieron el quilombo. Agredieron a periodistas y la Policía, con los que me solidarizo. No tengo miedo de caminar por la calle. Habrá alguno que no estará de acuerdo conmigo, ¿pero de ahí a tener miedo? Cuando uno tiene la tranquilidad en la conciencia puede hacer lo que se le dé la gana. Eso le da fortaleza a uno”.