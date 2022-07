Marcelo Gallardo enfrentó los rumores de renuncia en River: "Van a tener que seguir esperando"

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre el presente de River Plate, fue contundente con sus dichos y despejó dudas sobre su continuidad.

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa luego de dos partidos consecutivos sin hacerlo. El DT de River Plate fue contundente en sus dichos con respecto a su futuro en la institución y despejó cualquier tipo de dudas acerca de una posible renuncia al cargo. A su vez, el entrenador no se guardó nada y lanzó un breve pero durísimo comentario sobre una posible desestabilización interna para que no continúe en el "Millonario".

El "Muñeco", fiel a su estilo, aprovechó el momento para largar todo lo que sentía con respecto a las especulaciones sobre su futuro. Si bien no dio nombres a la hora de referirse a los que lo quieren lejos de River, sí dejó en claro que en esto está disconforme. Además, aseguró que seguirá al frente del equipo y que no hay crisis, a pesar de los resultados negativos.

"Si hay alguien que vino con otra expectativa o con algún deseo de escuchar otra cosa, temo advertirles que se va a ir decepcionado. Lejos estamos de pensar que todo está terminado. Lejos estamos de creer que porque no cumplimos objetivos se empiece a especular con esas cosas y se generen falsos comentarios de que existen cuestiones que tienen que ver con movimientos extrafutbolísticos", sostuvo el estratega.

Y agregó: "No hay crisis acá, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años. No depende de un mal resultado o los malos resultados que pueden llegar a existir, construimos algo mucho más sólido que eso. Por eso la gente de River, más allá de sufrir estos contratiempos, de tener cierta desilusión, que es normal, la ha sentido. El hincha no se confunde, no se deja llevar por ciertas cosas que a veces quieren desestabilizar, externas o internamente. No hay posibilidad de que eso suceda".

El objetivo desde julio hasta fin de año

Por otro lado, Marcelo Gallardo aseguró cuál es su plan para lo que se viene en el "Millonario" de acá en adelante: "De acá a fin de año veremos si estamos capacitados para pelear el campeonato, que siento que lo estamos. Y si no sucede eso, mi función como entrenador es preparar el mejor equipo posible".

Por otro lado, insistió nuevamente con su opinión acerca de quienes lo marcan por los malos resultados: "No hay desestabilización, aunque algunos la quieran generar. Son muy obvios, algunos. Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo ir. Esa es la señal que le quiero transmitir a ustedes y a los hinchas de River. A los demás lamento que van a tener que seguir esperando para mover la estructura que es muy sólida".