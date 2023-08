Luis Suárez lanzó un inesperado mensaje para San Lorenzo y se ilusiona el Gallego Insúa

El delantero uruguayo Luis Suárez lanzó un inesperado mensaje para San Lorenzo durante el partido ante San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana y Rubén Darío Insúa se ilusiona con tenerlo en el plantel.

Luis Suárez escribió un inesperado mensaje para todo San Lorenzo tras el partido contra San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana y sorprendió a todos. El delantero uruguayo que estuvo en la mira de River Plate a mediados del 2022 elogió a uno de los futbolistas del "Ciclón" y Rubén Darío Insúa sueña con contar con él. Si bien es difícil por su presente en Gremio de Brasil, el guiño del "Pistolero" hizo furor en las redes e ilusionó a más de uno.

Tras la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors en un tremendo mercado de pases para el fútbol argentino, un posible arribo de Suárez no suena descabellado. Sin embargo, el propio técnico del conjunto brasileño descartó su venta al Inter de Miami cuando se lo vinculaba con el club de la MLS para compartir plantel con Lionel Messi. Igualmente, su posteo no pasó para nada desapercibido en Boedo y lo ven como una chance por sus declaraciones sobre el equipo en el pasado.

"Qué golazo de San Lorenzo y qué jugador Adam Bareiro", escribió Suárez en su cuenta de Twitter y compartió el gol del atacante nacido en Paraguay que le dio la victoria al "Ciclón" en la ida de los octavos de la Sudamericana. La vuelta se jugará una semana más tarde en Brasil y el "Gallego" quiere repetir lo logrado en el torneo continental en 2002 cuando levantó el trofeo como DT. Por supuesto, primero tendrán que dejar en el camino al elenco "Paulista" al que le convirtieron su primer gol en contra en el certamen. El propio Bareiro agradeció horas después con una respuesta en las redes del "Cuervo".

Con respecto a sus afirmaciones, el "Pistolero" reveló en una entrevista con Fox Sports Radio en 2020 cómo nació su "fanatismo" por los de Boedo: "Desde chico agarré la época en la que San Lorenzo ganaba todo. Me llamaban la atención el 'Beto' Acosta, Bernardo Romeo, el 'Pipi' Romagnoli, 'Pipa' Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba".

La respuesta de Adam Bareiro a Luis Suárez en las redes de San Lorenzo

Una vez culminado el encuentro contra San Pablo por la Copa Sudamericana, Bareiro expresó su felicidad por los elogios de Suárez: "Hola Lucho ¿Qué tal? Te saluda Adam Bareiro. Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste, la verdad que me pusiste muy contento. Es algo que no me lo imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos y un excelente profesional que ganó todo en esta profesión que amamos. Así que es un orgullo muy grande y una felicidad inmensa el mensaje que me mandaste. Y bueno te esperamos acá por el Bidegain para que vengas a disfrutar algún partido de fútbol o, por qué no, vestir la casaca del 'Ciclón'. Un abrazo".

La revelación del DT de Gremio sobre Luis Suárez

La posibilidad de que "Lucho" se marche al Inter Miami tomó un camino real luego de las charlas que comenzaron con la dirigencia del Gremio para rescindir el contrato. Incluso, en uno de los úlitmos encuentros del equipo Gaúcho en el Brasileirao, Suárez no fue ni siquiera convocado y todo parecía acomodarse para cumplir su deseo. Sin embargo, el sueño para Lionel Messi y el conjunto de la MLS se terminó, al menos por ahora.

Minutos después de caer 2 a 0 ante Flamengo, por la semifinal de la Copa de Brasil, en la que el "Pistolero" volvió a la titularidad, Renato Portaluppi, entrenador del "Tricolor", dio por finalizado el posible traspaso de Suárez a Estados Unidos: "Jugador muy importante, marca la diferencia. Estoy hablando de esa telenovela mexicana, pero se acabó. Da tranquilidad tanto a él como al club. Se queda hasta diciembre, nos da esa tranquilidad".