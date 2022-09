Partidos hoy, sábado 10 de septiembre: Argentina vs Estados Unidos, juega San Lorenzo y Us Open

El fútbol argentino volverá a tener actividad, mientras que la Fórmula 1 ya empieza a definirse en Monza.

Una vez más el fin de semana tendrá mucha acción el fin de semana. Desde la Fórmula 1 hasta el Us Open de mujeres, cada actividad tendrá otro día de intensas jornadas para la competencia. Max Verstappen busca alejarse cada vez más por el título mientras que en el Us Open Iga Swiatek aparece como la amplia dominadora de todo.

En cuanto al fútbol argentino, San Lorenzo buscará bajar al líder Atlético Tucumán cuando juegue de local ante el líder del torneo. El equipo local quiere volver a ganar y alejarse un poco de la gran cantidad de empates que posee en el campeonato mientras que los tucumanos buscan, por su parte, tratar de mantener la feroz lucha por el título aunque, en la misma posición, también está Gimnasia y Esgrima La Plata.

Fórmula 1

10:00 Clasificación del Gran Premio de Monza ESPN / Star Plus

Us Open

Final del Abierto de Tenis Femenino. ESPN - Star Plus

AmeriCup - Básquet

La Selección Argentina vs Estados Unidos 18:00 Tyc Sports

La Liga Profesional

15:30 Central Cba (SdE) vs Godoy Cruz

18:00 San Lorenzo vs Atl Tucumán (ESPN Premium)

20:30 Banfield vs Colon

Nacional B (Tyc Sports + Tyc Sports Play)

15:00 Tristan Suarez vs Villa Dalmine

15:10 Chacarita vs All Boys

15:30 Estudiantes (BA) vs San Martin (SJ)

15:30 Agropecuario vs Alte Brown

17:10 Def. de Belgrano vs Riestra

20:40 Instituto vs Gimnasia (J)

Liga de Alemania (STAR+ )

10:30 Frankfurt vs Wolfsburgo

10:30 Bayern Munich vs Stuttgart

10:30 Hertha Berlin vs B. Leverkusen

10:30 RB Leipzig vs B. Dortmund

10:30 Hoffenheim vs Mainz 05

13:30 Schalke 04 vs Bochum