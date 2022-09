Llegó a un grande del fútbol argentino "gratis" y reveló cómo fue: "Pagame lo que quieras"

Un jugador que llegó a un club grande del fútbol argentino reveló que firmó su contrato "prácticamente gratis" y detalló cómo fue la reunión con el Presidente.

Un jugador que llegó a mediados de 2022 a un club grande del fútbol argentino reveló que fichó "prácticamente gratis" con esa institución y hasta detalló cómo fueron las charlas con el Presidente de dicha entidad. El protagonista sorprendió con sus declaraciones porque se trata de uno de los equipos más populares del país, en pleno desarrollo de la Liga Profesional.

Emiliano Vecchio, de Racing, fue entrevistado por Alejandro Fantino en su programa Multiverso Fantino (Radio Neura, FM 89.7). Desde el estudio, el mediocampista ofensivo de 33 años se refirió a todos los temas, tanto los deportivos como aquellos de su vida privada. Y sorprendió a los hinchas de "La Academia".

Vecchio reveló que llegó casi gratis a Racing: "Pagame lo que quieras"

El exvolante de Rosario Central fue entrevistado durante casi dos horas por el conductor del programa radial y aportó detalles inéditos acerca de su arribo al club de Avellaneda a mitad de 2022, luego de haber quedado libre del "Canalla" por los problemas personales. A pura sinceridad, el futbolista declaró: "Tuve la oportunidad de ir a otros equipos que me pagaban mucha plata y vine a Racing prácticamente gratis, pero vine por una cuestión de orgullo, confiaba en mí".

Al instante, el jugador explicó lo que pensó en aquel momento, antes de la firma: "´Voy a demostrar que puedo ser importante y darle algo diferente al mejor equipo de Argentina´". Incluso, detalló cómo fue la charla inicial con el mandamás del club: "Me senté con Víctor Blanco y le dije 'pagame lo que quieras'". "Soy una persona humilde, dormí en una plaza con mi hermano... Y le dije (a Blanco): ´Vengo por orgullo, dame seis meses´", profundizó.

Con relación a los inconvenientes privados que culminaron con la salida de Central, del que es hincha, "El Topo" resaltó: "En ese año y medio estuve a punto de perder a mi familia, mi mujer no quería saber más nada porque pasé de darle todo a mi familia a prácticamente abandonarla por el club". "Mi pareja me sentó y me dijo: ´No va más´", puntualizó.

Vecchio, de Racing, no sólo se involucra con el fútbol.

La lucha de Vecchio con el peso y la charla con Cardona

Con relación al exceso de peso, un tema que siempre le costó a lo largo de su carrera, el mediocampista consideró que "al jugador, cuando le soltás la mano, fuiste". Y explicó: "Cuando llegué a Racing pesaba 92,5 kilos y ahora estoy en 84... Me siento bien, me recupero más rápido. Me gusta ser importante en el lugar que me toque. Hoy dejo de lado lo personal por lo grupal".

Como a su colega y compañero Edwin Cardona le sucede algo similar, "El Topo" reconoció que habló con el ex Boca. Lejos de cuestionarlo, el jugador respaldó al colombiano y pidió paciencia con él, ya que es uno de los más resistidos en el plantel dirigido por Fernando Gago.

"A mi el técnico, cuando llegué, me dijo que tenía que bajar de peso y yo veía que a Cardona le costaba", reconoció Vecchio. Luego, opinó que "muchos se enojan con Edwin, pero nadie sabe qué le pasa" y completó con una metáfora: "Si Edwin no se ata los cordones, nadie se los ata".