Las polémicas declaraciones del árbitro de Barracas Central vs. Patronato: "Susceptibilidades"

Jorge Baliño, árbitro del duelo Barracas Central vs. Patronato, realizó unas polémicas declaraciones con respecto a su desempeño y lo sucedido en dicho encuentro.

Jorge Baliño, el árbitro de Barracas Central vs. Patronato, realizó insólitas declaraciones con respecto a su tarea en dicho partido. El colegiado se refirió a las decisiones que tomó durante el encuentro, que perjudicaron al elenco de Paraná y lo complicaron en la tabla del descenso. Por otro lado, la autoridad de dicho cruce defendió la tarea del VAR en el fútbol argentino, a pesar de tantas polémicas.

Las situaciones que se dieron en cancha de All Boys por la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol dejaron mucha tela para cortar y Baliño fue el principal apuntado. Sin embargo, él mismo sostuvo que trabajó con honestidad y lo hizo de manera consciente y avalado por el reglamento. Claro que, desde el "Patrón" no estuvieron para nada conformes con eso y expresaron su bronca en todo momento.

Baliño lanzó: "Hay muchas susceptibilidades y se crean fantasmas que no existen. Estamos desnaturalizando el fútbol con estos sentimientos, pensar que es vida o muerte me parece demasiado". Con estos dichos hizo referencia a que se lo acusa tanto a él como a Federico Beligoy por favorecer a Barracas Central por ser el equipo de Claudio "Chiqui" Tapia. Además, se manifestó seguro de que no se equivocó y aceptó que fue una jornada polémica.

"En la cancha me dio la sensación que se había patinado pero el VAR encontró el contacto con la cámara de atrás del arco y no me quedaron dudas", aseguró el árbitro con respecto a lo sucedido en una de las jugadas del encuentro que derivó en un penal para Barracas. Y agregó: "Lo que se está haciendo en el VAR es muy bueno. Para nosotros es una herramienta válida para tomar decisiones y evitar injusticias".

Barracas Central vs. Patronato y la vergonzosa defensa de Beligoy

Federico Beligoy opinó en Fútbol 910 por radio La Red (AM 910) que: "En el primer gol de Patronato está perfectamente sancionado el fuera de juego por consideraciones que, realmente, fue lo que sucedió". "No te olvides de que, más allá de lo que pudieran haber dicho, nosotros estamos viendo lo que pasa y tenemos todo tipo de imagen", amplió. Y puntualizó en que "no solamente está bien anulado, el jugador está fuera de juego”.

En la misma línea, el director nacional de arbitraje apuntó contra la prensa porque “en la transmisión, desde ese momento, comenzaron a decir que estaba mal anulado, que había sido un disparate". También expresó que "obviamente, todo eso se transmite al campo de juego" y detalló que "está en fuera de juego por actividad del jugador que recibe la pelota de su compañero, de un rebote de su compañero, que obviamente es una causal de fuera de juego”.

Para seguir a pleno con su protección a Baliño, Federico resaltó que “después viene el gol de Barracas, donde todo el mundo, porque lo escuchamos, y venía eso desde la zona de banco de suplentes, decían que estaba en fuera de juego y estaba claramente habilitado el jugador de Barracas". "Está habilitado por bastante", puntualizó, y agregó que "entonces, las decisiones que se toman en la cancha y avaladas por el VAR están bien sancionadas”.