Barracas Central vs. Patronato y la vergonzosa defensa de Beligoy: "Bien sancionadas"

Tras el escándalo de Barracas Central vs. Patronato, Federico Beligoy defendió insólitamente al juez Jorge Baliño. La palabra del director nacional de arbitraje.

El escándalo absoluto en Barracas Central vs. Patronato por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino todavía sigue con las repercusiones, muchas horas después. Y lo que llamó aún más la atención fue la insólita defensa de Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje, a su colega Jorge Baliño.

Después de haber fallado en muchas jugadas determinantes que favorecieron al local en el estadio de All Boys, el juez principal del encuentro quedó en el ojo de la tormenta. Como suele hacer, el líder de este ámbito en la Argentina lo protagió mediáticamente con declaraciones muy polémicas.

Barracas Central vs. Patronato: la vergonzosa defensa de Beligoy al árbitro Baliño

Entrevistado por el programa Fútbol 910 por radio La Red (AM 910), el exjuez salió en defensa del encargado de impartir justicia en Floresta: “A mí me gustaría hacer una cronología así empezamos desde una línea de tiempo, porque sino se pierde el foco", comenzó. "Por lo que me han dicho, porque obviamente no lo vi en una televisión el partido, han dicho que el gol de Patronato está mal anulado", añadió.

Además, Beligoy opinó que "en el primer gol de Patronato está perfectamente sancionado el fuera de juego por consideraciones que, realmente, fue lo que sucedió". "No te olvides de que, más allá de lo que pudieran haber dicho, nosotros estamos viendo lo que pasa y tenemos todo tipo de imagen", amplió. Y puntualizó en que "no solamente está bien anulado, el jugador está fuera de juego”.

En la misma línea, el director nacional de arbitraje apuntó contra la prensa porque “en la transmisión, desde ese momento, comenzaron a decir que estaba mal anulado, que había sido un disparate". También expresó que "obviamente, todo eso se transmite al campo de juego" y detalló que "está en fuera de juego por actividad del jugador que recibe la pelota de su compañero, de un rebote de su compañero, que obviamente es una causal de fuera de juego”.

Baliño, el responsable del escándalo en Barracas Central vs. Patronato.

“A partir de eso, se empieza a transmitir toda esa presión, una desinformación periodística adentro del campo de juego", declaró Beligoy, quien además era muy cuestionado cuando estaba en el campo de juego. Incluso, repasó que "acto seguido, hay una patada que es merecedora de tarjeta roja por consideraciones claras de juego brusco grave”.

Para seguir a pleno con su protección a Baliño, Federico resaltó que “después viene el gol de Barracas, donde todo el mundo, porque lo escuchamos, y venía eso desde la zona de banco de suplentes, decían que estaba en fuera de juego y estaba claramente habilitado el jugador de Barracas". "Está habilitado por bastante", puntualizó, y agregó que "entonces, las decisiones que se toman en la cancha y avaladas por el VAR están bien sancionadas”.

Con relación a las últimas acciones del juego, Beligoy recordó que “después viene la jugada donde hay gol de Patronato, y previo a esa jugada hay una infracción que con la cámara 7 se ve claramente". "Nosotros no manejamos la artística de la TV, nosotros trabajamos en el VAR para brindarle herramientas al árbitro y mostrarle las mejores imágenes. Si después la TV no muestra las imágenes que nosotros tomamos como evidencia clara de una falta dentro del área, no es un tema nuestro", se desligó de la cuestión.

Incluso, el entrevistado admitió que muchas veces respaldan a sus colegas más allá de lo que ocurra en la cancha: "¿Que salimos a bancarla? La vamos a salir a bancar siempre porque somos árbitros de fútbol". E insistió: "Nosotros tenemos la evidencia clara con la cámara 7, que nos demuestra que hay un toque artero en la pierna del jugador de Barracas, que no recuerdo como se llama". Además, declaró que "a partir de ahí se activa el protocolo del posible penal, sale la jugada y termina en gol de Patronato, lamentablemente. Porque en esa jugada vos preferís que termine en nada y después se revisa tranquilo esa jugada”.

“¿Para vos fue penal esa jugada?”, le preguntó el periodista Juan Carlos "Toti" Pasman, a lo que el exárbitro contestó: “Con la cámara 7 encontramos la evidencia del toque claro del jugador de Patronato sobre el de Barracas. No sé si la mostró como nosotros la vimos y la analizamos. Enseguida nos dimos cuenta de que había falta dentro del área". También reiteró que "esto empieza con una desinformación periodística que se hizo cuesta arriba dentro del campo de juego, con los bancos de suplentes y todos los factores externos”.

“Yo lo que digo es que hay desinformaciones periodísticas que contribuyen para que todo un contexto generalizado exógeno, sea periodismo, sea fan, redes sociales, obviamente no juegue en contra a la hora de dirigir un partido", se defendió Beligoy. Incluso, añadió: "La diferencia que tenemos nosotros es que estamos curtidos porque somos árbitros de fútbol y tenemos coraje para tomar decisiones. Nosotros entendemos que las cuatro decisiones estuvieron bien tomadas”.

Por último, cuando fue consultado acerca de los motivos por los que no se difunden los audios del VAR, completó: “Estamos trabajando para que esto suceda. Pero así como en algún momento queríamos empezar en la fecha 1 y empezamos en la 8, cuando nosotros creamos que el nivel arbitral en cuanto al diálogo, a la comunicación, en cuento a hablar con consideraciones como corresponde esté preparado, lo vamos a hacer”.