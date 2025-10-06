Las 7 bajas de Racing vs. Independiente Rivadavia por cansancio y lesiones

Las 7 bajas de Racing para recibir a Independiente Rivadavia.

Racing afrontará el partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza con siete bajas, entre las lesiones y el cansancio. Es que el plantel profesional, dirigido por Gustavo Costas, viene de jugar tres encuentros fundamentales con apenas nueve días de diferencia: contra Vélez Sarsfield por la vuelta de la Copa Libertadores 2025, ante Independiente en el clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura y versus River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El director técnico de 62 años apostará, entonces, por una formación alternativa o un "mix" para recibir a la "Lepra" de Alfredo Berti. Con cambios en todas las líneas a excepción del arco, la "Academia" tiene un choque clave para ambas tablas de posiciones, tanto en la del torneo como en la anual en busca de la clasificación a las Copas internacionales del 2026. Por el momento, está fuera de la zona de los playoffs del Clausura y tampoco ingresa a los certámenes continentales de la siguiente temporada.

Las 7 bajas de Racing vs. Independiente Rivadavia

Facundo Mura

El lateral o carrilero derecho viene jugando muchos minutos desde que reemplazó a Gastón Martirena. Como el uruguayo bajó tanto el nivel, Costas decidió colocar a "Facu" y este cumplió con creces en su labor. De hecho, el ex Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe hasta se ha desempeñado por el sector izquierdo en algunas ocasiones. Con Mura cansado y desgastado, Martirena tomará su lugar en el once.

Santiago Sosa

El líbero o mediocampista central es uno de los jugadores más utilizados por el entrenador, que decidió darle descanso a apenas 16 días del choque con Flamengo en Brasil por la semifinal de ida de la Libertadores. Todo indica que Marcos Rojo o Marco Di Césare lo sustituirán desde el arranque.

Agustín Almendra

El mediocampista surgido en Boca es otro de los jugadores a los que el cuerpo técnico nota demasiado desgastado. Con una pequeña sobrecarga que lo lleva a llegar justo a cada partido, no fue ni siquiera convocado por precaución. El paraguayo Richard Sánchez y Alan Forneris son los candidatos a reemplazarlo en la alineación.

Matías Zaracho

Los desgarros consecutivos sacan al mediocampista ofensivo del equipo permanentemente. Si bien no es titular para Costas, suele ser una alternativa interesante de recambio cuando está a pleno físicamente. Ahora, "Mati" será preservado y podrá volver ante Aldosivi o directamente en el Maracaná contra Flamengo.

Juan Ignacio Nardoni

Una de las piezas fundamentales de este Racing se recupera de un desgarro en el bíceps femoral derecho, sufrido contra Vélez de local hace 13 días. Seguramente ausente ante Banfield también, regresaría frente al "Tiburón" o al "Mengao" en Río de Janeiro.

Los convocados de Racing vs. Independiente Rivadavia, con siete ausencias.

Adrián "Maravilla" Martínez

Si bien no está lesionado, el goleador del ciclo acarrea algunas molestias físicas que generan que no llegue al cien por cien a cada partido últimamente. Entre Adrián "Rocky" Balboa y Elías Torres se disputan el lugar del "9" titular para recibir a Independiente Rivadavia en el "Cilindro".

Luciano Vietto

Una sobrecarga en el músculo semimembranoso derecho margina al atacante cordobés, habitualmente suplente, de este choque con la "Lepra". Podría retornar contra Banfield o Aldosivi. Al igual que Zaracho, "Lucho" ya intensificó las cargas en los entrenamientos, pero todavía no está completamente rehabilitado.

Racing vs. Independiente Rivadavia: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El equipo de Costas recibirá al de Berti el lunes 6 de octubre del 2025 a las 21 horas en el "Cilindro" de Avellaneda, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura del fútbol argentino. Con el arbitraje de Luis Lobo Medina, la transmisión del partido en vivo en la televisión será del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.