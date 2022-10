La Plata: detuvieron al jefe del operativo policial y al efectivo que disparó a un camarógrafo

Al jefe del operativo que había sido apartado por Kicillof lo acusan de "estrago doloso", mientras que al policía por "lesiones graves".

Detuvieron al jefe del operativo policial y al efectivo de la bonaerense que hirió con un balazo de goma a uno de los camarógrafos de TyC Sports que filmaban la represión del jueves 6 de octubre en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, informaron a El Destape fuentes de la fiscalía y la Policía Federal. El Fiscal de la causa, Martín Almirón, evaluaba iniciar una investigación por los incidentes con la certeza que hubo "estrago culposo y violencia institucional".

Al jefe del operativo, que había sido apartado por el gobernador Axel Kicillof, lo acusan de "estrago doloso", mientras que al efectivo que disparó al camarógrafo a quema ropa lo imputan por "lesiones calificadas".

Fuentes de la policía Federal confirmaron a El Destape que en la tarde del sábado detuvieron a ambos y que el domingo les tomarían declaración indagatoria en caso de que los acusados accedan.

"Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos manifestamos el más enérgico repudio al accionar policial en el partido Gimnasia-Boca. Se trató de una represión con ensañamiento y descontrol, que no tiene justificativos y es por eso que la Provincia de Buenos Aires ya separó al jefe del operativo. Es importante que se individualice a cada uno de los agentes que actuaron en estos lamentables episodios", destacaron en un principio en un comunicado al respecto publicado luego de lo sucedido.

Luego de la represión policial en la noche del jueves en el partido entre Gimnasia de la Plata y Boca Juniors, habló el hijo del hombre fallecido por un paro cardiorespiratorio y negó que su padre tuviera problemas cardíacos preexistentes, tal como había afirmado el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

"Mi viejo estaba en la popular con mi hermana, los dos nenes y con su hermano. Cuando salió con los nenes (de la cancha) se descompuso, no sabemos qué pasó. No podían respirar. Estaba todo cerrado y salió como pudo. Mi viejo estaba desperado por los nenes, porque no podían respirar", comenzó diciendo Sergio, hijo de César Regueiro, el hombre de 57 años fallecido en las inmediaciones del Estadio Juan Camilo Zerillo.

El comunicado de Gimnasia: "víctima y particular damnificado"

“La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata reitera su absoluto repudio al accionar desmedido, desplegado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y por la APREVIDE, en la previa, durante y luego de suspendido el partido con el Club Atlético Boca Juniors, por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol”, comienza el escrito.

"Exigiremos que se investiguen y se esclarezcan los hechos suscitados en las inmediaciones de nuestro estadio Juan Carmelo Zerillo, y sus correspondientes responsables, hasta sus últimas consecuencias”. Nuestra Institución brinda a toda la familia Regueiro, a la masa societaria, víctimas y demás familiares, un apoyo y/o asesoramiento interdisciplinario (médico, legal, social, psicológico) para todo lo que consideren necesario, poniendo a disposición el siguiente canal de comunicación: socios@gimnasia.org.ar”, finaliza el contundente mensaje.

Noticia en desarrollo...