Caos en Gimnasia vs Boca: el momento en el que un policía le dispara a un camarógrafo de TyC Sports

El momento en el que el camarógrafo recibe la bala de goma por parte de la Policía.

El partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 23° de la Liga Profesional, fue suspendido por fuertes hechos de violencia en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo. A causa de la represión de la Policía, un camarógrafo de TyC Sports recibió tres impactos de bala de goma.

El trabajador de TyC Sports, que estaba filmando los hechos ocurridos, detalló el momento en el que fue baleado por balas de goma: "Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde. Te mata los ojos. El Policía me vio y me disparó".

Además, detalló que "todo el Bosque está lleno de gas que no te deja respirar". Una vez que pudo alejarse de la violenta situación, el camarógrafo contó que ingresó a la camioneta del móvil de exteriores del propio canal para resguardarse de la represión.

Quien también dio detalles sobre lo sucedido fue el periodista de dicha señal, Matías Pelliccioni, presente en el lugar donde se desencadenaron los hechos. "La pasamos muy mal por los gases lacrimógenos. Hemos sacado a una familia de la zona. Vimos imágenes que nunca vi en una cancha de fútbol y pocas veces vi en otro ámbito social. Hemos sacados a familias. No lo vi nunca, en ningún lado", expuso.

Cómo empezó el caos en Gimnasia vs Boca

A los 9 minutos de la primera parte, el árbitro Hernán Mastrangelo decidió suspender el partido por las detonaciones que se escuchaban en las inmediaciones del estadio y por el humo de los gases lacrimógenos que ya afectaban a jugadores e hinchas que se encontraban en el campo de juego y en las tribunas.

Según trascendió, hubo entradas sobrevendidas y en una de las puertas, hinchas con entrada en mano no podían ingresar porque la APREVIDE había cerrado el ingreso. Ante tal situación, los simpatizantes del "Lobo" que se encontraban en el lugar protestaron la medida e, inmediatamente, la Policía comenzó a reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos.

Tras el accionar policial, el humo ingresó a la cancha y varios hinchas en la zona de plateas y populares debieron ingresar al campo de juego para encontrar un poco de aire ya que algunas puertas estaban cerradas y no podían salir. Tras varios minutos de espera, aún con incidentes a las afueras del estadio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó a través de sus redes sociales que Mastrangelo decidió suspender el juego por falta de garantías de seguridad.