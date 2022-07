La impactante revelación de Luis Suárez sobre la posibilidad de llegar a River: "Ese momento"

Luis Suárez reveló un detalle sobre las negociaciones con River Plate luego de anunciar que no se sumará al equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Luis Suárez hizo un impactante revelación sobre la negociación que tuvo con River Plate en este mercado de pases. El delantero uruguayo, que estuvo en la mira del club de Núñez en los días previos a los cruces con Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores, no tuvo filtro a la hora de contar cómo comenzó el vínculo y de la manera en la que terminó. Aunque, el atacante no descartó una chance de sumarse al "Millonario" en el futuro.

Desde Barcelona, el "Pistolero" habló en vivo con Mariano Closs para ESPN F12 y dio detalles de las conversaciones que tuvo tanto con Marcelo Gallardo como con Enzo Francescoli: "Tengo la suerte de haber tenido una linda carrera y las puertas están abiertas en todos lados. Una de las posibilidades que me motivó fue la de River como se conoció en las conversaciones que fueron saliendo como reconoció Marcelo y como lo hablé con Enzo".

"No podía tener más tiempo y se llegó a un preacuerdo. No era un tema económico, nunca se habló de eso. Tratar de llegar bien al Mundial me seducía. Mi prioridad desde un principio era quedarme en Europa pero si River avanzaba iba a ser muy grande la posibilidad. No había nada que me sedujera más que jugar en River hasta este momento", reveló el delantero "Charrúa" sobre sus deseos de llegar a Núñez.

Y agregó: "Era un orgullo y un privilegio tener esa posibilidad y no es que uno puso condiciones, sino que yo no podía jugar los octavos porque yo seguía perteneciendo al Atlético de Madrid y decidimos que si avanzaban a cuartos estaría muy entusiasmado pero River tuvo la mala suerte de quedar afuera, pero como se los dije a todos se cae la posibilidad de que llegue por un tema deportivo, porque era lo que habíamos hablado. Hablé con Enzo y quedamos en seguir hablando, pero más que nada soy un agradecido en que hayan tenido un interés".

Luis Suárez confirmó que no llegará a River

Luis Suárez confirmó que no llegará a River Plate en este mercado de pases. Luego de tantas idas y vueltas, se confirmó la noticia que los hinchas del "Millonario" no querían, y es que luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo no podrá contar con el atacante "Charrúa". Así lo confirmó el propio futbolista en diálogo con Diario El País, de Uruguay.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad. Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", sostuvo Suárez.