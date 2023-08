La foto que nadie vio: la insólita reacción de Almendra cuando se cruzó con Benedetto

En pleno partido entre Boca Juniors y Racing Club por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Agustín Almendra tuvo una insólita reacción cuando se cruzó con Darío "Pipa" Benedetto.

Agustín Almendra y Darío Benedetto se reencontraron en un campo de juego luego de la feroz pelea que tuvieron en Boca Juniors. En el duelo entre el "Xeneize" y Racing Club por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, los futbolistas tuvieron un encontronazo que no salió en la transmisión, en el que el volante tuvo una impensada reacción. Sin embargo, no hubo peleas ni discusiones más allá de lo sucedido en el verde césped.

Lo que no faltó en la Bombonera fueron las canciones contra el mediocampista surgido de la institución que viste los colores de la "Academia". Ni bien salió al campo de juego junto a sus compañeros tuvo un recibimiento hostil por parte de los hinchas del conjunto "Azul y Oro" que también lo insultaron cuando ingresó en el complemento. Igualmente, uno de los momentos que más llamó la atención fue el encuentro con el "Pipa" por los antecedentes entre ambos.

Si bien sólo hay una imagen del instante, lo cierto es que ocurrió minutos antes de que finalice el cotejo, teniendo en cuenta que Benedetto ingresó en tiempo de descuento. Agustín Almendra, por su parte, ingresó poco antes y hasta tuvo una chance para abrir el marcador con un remate de media distancia. El delantero ni siquiera miró a su excompañero de Boca Juniors, quien pasó de largo casi sin contacto físico. De hecho, ni siquiera hubo saludos una vez finalizado el partido.

Con respecto al encuentro, el "Xeneize" y la "Academia" empataron sin goles, por lo que la vuelta en el Cilindro de Avellaneda será apasionante. El próximo miércoles 30 de agosto desde las 21:30, los dirigidos por Fernando Gago se verán las caras con los de Jorge Almirón en un duelo que definirá quién será uno de los semifinalistas del torneo continental. El ganador se medirá ante el equipo que triunfe entre Palmeiras y Deportivo Pereira, en donde los brasileños tienen una amplia ventaja de 4-0.

¿Qué pasó con Agustín Almendra y Darío Benedetto en Boca?

Todo comenzó en 2022, cuando el “Pipa” enfrentó los micrófonos y, sin rodeos, manifestó que “a Agustín le sobran características para jugar, pero mentalidad no”, en relación a una falta de respeto que había tenido con el entonces entrenador Sebastián Battaglia. Las distintas discusiones a lo largo del año derivaron en la desvinculación del plantel al volante, que estuvo más de un año sin jugar. Benedetto habló en la previa del partido por la Libertadores y fue contundente: ""Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Con él quedé como un bocón, pero no me arrepiento. El grupo y yo sabemos por qué lo hice".

Por último, Almendra le respondió sin filtro minutos después de su debut en la "Academia" contra Unión de Santa Fe. “Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría. ¿Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón”, fueron los dichos del mediocampista sobre su excompañero.