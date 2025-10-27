EN VIVO
La AFA definió la sanción tras los incidentes entre Gimnasia (J) y Deportivo Madryn por la Primera Nacional

Qué dice el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre los incidentes ocurridos en el partido de ida entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn. El fallo oficial del Tribunal de Disciplina.

27 de octubre, 2025 | 19.05

Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino definió las sanciones que se le aplicaron a Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras los incidentes producidos en el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn. Poco más de una semana después de la suspensión del partido entre el 'Lobo' y el 'Aurinegro' por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña, el fallo resolvió darle el encuentro por ganado al conjunto patagónico con un resultado de 3 a 0. Ahora, el cuadro norteño deberá viajar a Chubut para disputar la vuelta con una clara desventaja en el marcador.

El fallo de la AFA dándole por ganado el partido por 3 a 0 a Deportivo Madryn.

