La AFA definió la sanción tras los incidentes entre Gimnasia (J) y Deportivo Madryn por la Primera Nacional

Oficial: AFA le dio por ganado el partido a Deportivo Madryn frente a Gimnasia y Esgrima (Jujuy) tras los incidentes.

Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino definió las sanciones que se le aplicaron a Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras los incidentes producidos en el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn. Poco más de una semana después de la suspensión del partido entre el 'Lobo' y el 'Aurinegro' por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña, el fallo resolvió darle el encuentro por ganado al conjunto patagónico con un resultado de 3 a 0. Ahora, el cuadro norteño deberá viajar a Chubut para disputar la vuelta con una clara desventaja en el marcador.

El fallo de la AFA dándole por ganado el partido por 3 a 0 a Deportivo Madryn.

