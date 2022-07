Julio Buffarini dio detalles de su polémica salida de Boca Juniors: "Por sorpresa"

Julio Buffarini reveló detalles de lo que fue su polémica salida de Boca Juniors en junio del 2021 y cómo se enteró.

Julio Buffarini dio detalles de lo que fue su polémica salida de Boca Juniors en junio del 2021. El defensor, que actualmente se desempeña en Talleres de Córdoba, habló después de varios meses de lo que fue ese momento para su carrera y no se guardó nada. Cabe destacar que su contrato finalizó el 30 de junio de aquel año desde la dirigencia del "Xeneize" tomaron la decisión de no renovarle y esto trajo consigo un fuerte descargo del futbolista.

El lateral, en aquella ocasión, utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su enojo y subió una foto con la frase "Muchas veces las decisiones correctas son las más difíciles de tomar, sin embargo, nunca tendrás que arrepentirte". Es que en reiteradas ocasiones, el jugador rechazó ofertas para quedarse en el club y lo logró, pero desde la cúpula de la institución no lo tuvieron más en cuenta. Acerca de esto y de su presente, Buffarini habló en el ciclo D-Sports, en la pantalla de DirecTV.

"No me fui como quería de Boca. Sentía un cariño muy grande por el hincha. Me hubiese gustado irme de otra manera, tenía el dólar a $35 y nunca dije nada. Hasta el día de hoy aún no puedo encontrar una explicación a mi salida. Mi representante salió contento de una reunión con Riquelme y a la medianoche sacaron un comunicado. Me tomó de sorpresa porque no era lo que se había hablado. Se me hizo difícil", reveló el defensor acerca de cómo recibió la noticia de su inesperada desvinculación del "Xeneize".

En su paso por Boca, Julio Buffarini jugó durante 3 años, disputó 107 encuentros, convirtió 2 goles y ganó cuatro títulos. No sólo dejó lo futbolístico, también lo lírico con alguna que otra rabona que enamoró a algunos hinchas e hizo que muchos lo critiquen porque abusaba de ese recurso dentro de la cancha. Fue el sexto club del defensor en su carrera, ya que luego de su debut en Talleres de Córdoba -donde volvió en 2022- pasó por Atlético Tucumán, Ferro Carril Oeste, y San Lorenzo.

Riquelme rompió el silencio en medio de la crisis en Boca

"Tenemos 18 meses que van a molestar bastante, hay que tener paciencia. Las cosas van bien", afirmó Román, en una evidente referencia a las elecciones que se producirán en el club en 2023. Boca atraviesa momentos difíciles debido a la eliminación de la Copa Libertadores, la decisión de echar a Sebastián Battaglia y el rumbo errático en la Liga Profesional. No obstante, a través de un audio que reprodujo el periodista Jorge Rial, Riquelme aseguró que "no pasa nada".

"Tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y mucha seguridad, estamos para eso", puntualizó el exfutbolista sobre la decisión de remover de su cargo a Battaglia. En tanto que también disparó contra los medios de comunicación al sentenciar: "Está clarísimo que pasaron cosas que le dan de comer a los medios. Pero se está bien, se disfruta mucho".