Jugó en Boca, hizo historia en el fútbol argentino y anunció su retiro a los 44 años: "Difícil"

Un jugador que pasó por Boca Juniors y dejó una huella en el fútbol argentino anunció su retiro de las canchas a los 44 años.

Un jugador que quedó en la historia del fútbol argentino al llegar a Boca Juniors anunció su retiro de las canchas a los 44 años. Si bien su presencia en el "Xeneize" no fue muy extensa, le alcanzó para dejar una huella imborrable en los hinchas del club de la Ribera por una particularidad que lo hacía diferente al resto. Años después de aquel momento en el que fue parte del plantel que comandaba Carlos Bianchi, el futbolista colgará los botines.

Naohiro Takahara se convirtió en el primer japonés en jugar en la Primera División de nuestro país y se identificó rápidamente con la institución. Actualmente, juega, dirige y preside el Okinawa SV, el cual dejará una vez que culmine la temporada, pero continuará como DT y presidente. El propio nipón compartió un comunicado sobre su decisión y desde las redes del elenco que lleva los colores "Azul y Oro" como Boca también lo expusieron por medio de un escrito.

"Nos gustaría informar que Naohiro Takahara se retirará como jugador al final de la temporada 2023. Seguirá al frente del club como nuestro director representante y del primer equipo como entrenador", expresaron en la página web del Okinawa, club que milita en la cuarta división de Japón. Por su parte, el exdelantero que vestía la 30, convirtió un gol en seis partidos en el "Xeneize" también escribió un sentido mensaje.

"Decidí retirarme como jugador esta temporada. Pude seguir jugando gracias al apoyo de mucha gente y fue una vida feliz. Muchas gracias. El equipo se encuentra en una situación difícil, pero haré lo mejor que pueda como técnico y como futbolista", sostuvo Takahara con respecto al elenco que comanda no sólo desde el banco de suplentes. Si bien no jugó tanto con el conjunto de la Ribera, los fanáticos no olvidarán que vistió sus colores y que gritaron un tanto suyo.

Benedetto volvió a chicanear a Racing tras pasar de ronda con Boca

Desde fines de 2022, la rivalidad entre Boca y Racing creció luego de la final caliente del Trofeo de Campeones que terminó con más de 10 expulsados en Santiago del Estero y con golpes entre los jugadores. Este año se volvieron a ver las caras y, lejos que los ánimos se hayan calmado, se siguen sumando capítulos. El futbolista del "Xeneize" aprovechó el triunfo para desquitarse con un mensaje contundente.

Luego del round en los medios que tuvo con Agustín Almendra sobre el pasado, el "Pipa" festejó el pasaje hacia una nueva ronda con un mensaje más que sugestivo. Benedetto, que no tuvo protagonismo en el "Cilindro", posteó una story en su Instagram con una dedicación. "Feliz por otra semifinal. Ganó el más grande", escribió junto a una imagen en la que está todo el plantel de Boca, el cuerpo técnico y hasta las personas dedicadas a la seguridad.