Benedetto volvió a chicanear a Racing tras pasar de ronda con Boca: "Más grande"

El "Pipa" se volvió a descargar por redes sociales luego de que el "Xeneize" consiga el pasaje a las semifinales del torneo sudamericano.

Boca Juniors y Racing disputaron una serie de Copa Libertadores más que caliente, que también se jugó fuera de la cancha. Tras conseguir el pase a las semifinales, Darío Benedetto chicaneó a la "Academia" por redes sociales y el juego mediático parece no terminar.

Desde fines de 2022, la rivalidad entre Boca y Racing creció luego de la final caliente del Trofeo de Campeones que terminó con más de 10 expulsados en Santiago del Estero y con golpes entre los jugadores. Este año se volvieron a ver las caras y, lejos que los ánimos se hayan calmado, se siguen sumando capítulos. Luego del round en los medios que tuvo con Agustín Almendra sobre el pasado, el "Pipa" festejó el pasaje hacia una nueva ronda con un mensaje más que sugestivo.

El mensaje de Benedetto tras la eliminar a Racing de Copa Libertadores

Minutos después de que finalice la historia en los penales, con Sergio "Chiquito" Romero como figura trascendental, los jugadores del "Xeneize" se quedaron un rato largo celebrando la clasificación a semifinales en el vestuario. Allí, varios hicieron publicaciones a través de sus cuentas personales sobre el momento íntimo y uno no pasó desapercibido.

Benedetto, que no tuvo protagonismo en el "Cilindro", posteó una story en su perfil de Instagram con una dedicación. "Feliz por otra semifinal. Ganó el más grande", escribió el delantero, junto a una imagen en la que está todo el plantel de Boca, el cuerpo técnico y hasta las personas dedicadas a la seguridad.

La picante publicación de Darío Benedetto.

La publicación se viralizó rápidamente en las redes y fue festejada por algunos fanáticos. Sin embargo, también otros le recordaron que no debía apresurarse en los festejos, ya que al equipo de Jorge Almirón aún le quedan dos partidos para alcanzar el primer objetivo de alcanzar la final del máximo torneo sudamericano.

Rojo se burló de Racing tras el pase de Boca en la Copa Libertadores: "No sé"

Marcos Rojo se burló de Racing después de que Boca lo eliminara de la Copa Libertadores 2023 en los cuartos de final. El capitán del equipo dirigido por Jorge Almirón chicaneó al rival durante la breve rueda de prensa posterior al choque en el Cilindro de Avellaneda. A pura sonrisa, el defensor de 33 años cargó a la "Academia" por no haber repatriado a Sergio "Chiquito" Romero en 2022, cuando estaba lesionado en la rodilla y la dirigencia prefirió quedarse con Gabriel Arias.

Luego de la victoria por 4-1 en los penales tras el 0-0 en el resultado global, el ex Estudiantes de La Plata le echó más picante a una serie que tuvo todos los condimentos tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, el conjunto de La Ribera chocará con Palmeiras de Brasil en busca de una nueva final del máximo torneo continental, ya que el "Verdao" dejó en el camino a Deportivo Pereira de Colombia.

En el diálogo con los cronistas presentes en el Cilindro, el excentral llenó de elogios a su amigo arquero y, de paso, le tiró un palito al club de Avellaneda por no haberlo repatriado desde Inglaterra. Excompañeros en la Selección Argentina y Manchester United, el zurdo disparó: "No sé si se dieron cuenta del silencio que se hizo... Lo respetaron mucho". El ex Sporting Lisboa añadió que el misionero "es un gran arquero" y completó: "Él dijo que quiere mucho a este club (Racing) y nada, ahora lo tenemos nosotros...".