Insólito: jugadores robaron un celular pero terminaron escrachados por no saber cómo borrar el video

Dos jugadores de un torneo regional en la provincia de Salta protagonizaron un bochornoso momento luego de un partido.

Luego de un partido disputado en un Torneo Regional Amateur del fútbol argentino se vivió un momento muy tenso. Gimnasia y Tiro de Orán (Salta) y Sportivo Alberdi de Jujuy se midieron por la tercera fase del certamen en lo que fue el encuentro de ida. El visitante se impuso por 2 a 0 y segundos después del pitazo final, los jugadores del local protagonizaron un bochornoso momento que no sólo se guardó, sino que además se viralizó.

El periodista jujeño Cristian Rodríguez estuvo en ese instante dentro de la cancha para hacer su trabajo tras el cierre del cotejo. Se vio perjudicado por la actitud de un futbolista del local que cubría a sus compañeros mientras se quejaban con el árbitro. Todo lo que sucedió en ese momento con los reclamos hacia el colegiado quedó de lado por la situación que se vivió minutos más tarde.

El movilero filmaba las protestas y uno de los deportistas de Gimnasia y Tiro de Orán le sacó el celular de la mano. Acto seguido, se lo entregó a un compañero y ambos corrieron hacia otro sector del estadio. Uno de ellos exclamó: "Borrá todo lo que filmó", a lo que quien recibió el teléfono lanzó: "No sé borrar culiao" y cortó el video. Claro que. no lo borraron ni mucho menos y por esta razón rápidamente se los identificó como los culpables.

No hay dudas que los fallos arbitrales en el fútbol de nuestro país son uno de los mayores problemas y que aún no tienen solución. Suceden desde la Liga Profesional hasta los torneos amateur que se disputan en las distintas provincias. A raíz de esto, los jugadores del elenco local reaccionaron no sólo con el árbitro sino que perjudicaron al periodista que hacía su trabajo, con una reacción por demás violenta.

Video de la brutal agresión a un árbitro en pleno campo de juego

El fútbol argentino volvió a vivir un lamentable hecho de violencia hacia un árbitro. Esta vez ocurrió en la ciudad de Concepción del Uruguay en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Copa de Entre Ríos, se enfrentaban el local, Almagro, con Unión Jardín. El árbitro Gabriel Quindt fue agredido cuando tomó la decisión de suspender el partido a poco del final, ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Pero la agresión hacia el juez solo fue el primer paso de una escalada violenta que incluyó a la hinchada local entrando al terreno de juego a querer agredir a los visitantes y algunos jugadores locales enfrentando a la policía. "Después de un rato de estar ahí, me trasladaron a la comisaria primera, donde el jefe me tomó la denuncia y me revisó la médica de la jefatura" contó Quindt, quien adelantó que va a realizar una denuncia en "el ámbito civil por daños y perjuicio hacia la persona que me agredió".