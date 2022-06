Independiente vs Talleres: horario, cómo verlo y formaciones

El "Rojo" recibe a la "T" para acercarse a la punta.

Independiente vs Talleres de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Profesional 2022.

Independiente y Talleres de Córdoba jugarán desde las 21.30 por la segunda fecha de la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini. Con el arbitraje de Fernando Rapallini, El "Rojo" buscará su primer triunfo del torneo local, mientras que la "T" intentará conseguir su segunda victoria consecutiva. Conoce más detalles y todo lo que tenés que saber sobre este encuentro.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez, que viene de obtener un empate en la primera fecha ante San Lorenzo, no podrá contar con su habitual arquero titular Sebastián Sosa, afectado con la Selección de Uruguay. Tampoco estarán disponibles los marginados Domingo Blanco, Andrés Roa y Carlos Benavidez debido a que no llegaron a un acuerdo contractual y no continuarán en el club después del 30 de junio. Los 11 de arranque serán los mismos que jugaron en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, el equipo cordobés, que viene de vencer como local 2-0 a Sarmiento de Junín, pondrá lo mejor que tiene disponible. El entrenador portugués Pedro Caixinha hará un solo cambio con respecto al encuentro anterior, con el ingreso de Fernando Juárez por Santiago Toloza en la pareja de volantes centrales. Héctor Fértoli nuevamente no estará en presente debido a que sigue recuperándose de un golpe intercostal, mientras que el colombiano Diego Valoyes, recuperado de un desgarro, tampoco jugará ya que busca ponerse bien físicamente en el momento que se especula con una transferencia a River.

Hora y dónde ver Independiente vs Talleres

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Bochini

Probables formaciones

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Gerónimo Poblete, Juan Cazares, Alan Soñora; Leandro Fernández y Leandro Benegas.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera, Gastón Benavidez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz, Matías Esquivel, Fernando Juárez, Rodrigo Villagra, Matías Godoy, Michael Santos, Federico Girotti.

El historial entre ambos

.Se enfrentaron 53 veces

.Independiente ganó 26 partidos.

.Talleres ganó 12 encuentros.

.Empataron en 15 ocasiones.