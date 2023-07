Independiente: Pusineri habló del mal momento y sorprendió a todos

Lucas Pusineri habló del mal momento de Independiente en la Liga Profesional de Fútbol a cargo de Ricardo "Ruso" ZIelinski y sacó chapa por la etapa en que le tocó dirigirlo.

Independiente no pasa por un buen presente en la Liga Profesional de Fútbol y Lucas Pusineri opinó acerca de lo que atraviesan los dirigidos por Ricardo Zielinski. Como referente de la institución, el exvolante del "Rojo" no se guardó nada a la hora de analizar lo que vive el equipo, pero también lo que se viene en el resto de la temporada. La última derrota por 2 a 0 con Newell's en Avellaneda fue determinante y el exjugador fue uno de los que salió con los tapones de punta.

En diálogo con el ciclo Súper Mitre, de Radio Mitre, el exentrenador de Atlético Tucumán que tuvo una etapa como DT en Independiente recordó lo que sintió en ese momento. Entre 2022 y 2023 tomó las riendas del plantel con un fixture difícil por delante y los resultados no ayudaron para nada. Esto derivó en su salida del puesto, en el que tiempo más tarde, y con problemas económicos en el medio, asumió el "Ruso" para tratar de revertir la situación.

"Veo un presente que es complicado. Pero un futuro que puede ser mejor. No tengo dudas que se va a salvar del descenso. (Ricardo) Zielinski es un técnico muy inteligente y creo que lo va a encaminar", soltó Lucas Pusineri con respecto a la actualidad del "Rojo" de Avellaneda pensando en lo que tendrán por delante. Hoy, los dirigidos por Zielinski están sólo seis puntos por encima de Huracán, penúltimo en la tabla de los puntos que hoy descendería -junto con Arsenal que está último en los promedios-.

Por otro lado, con respecto a su pasado como DT del equipo sostuvo: "Nosotros pusimos el pecho con un fixture que nadie quería agarrar: River, Boca, Rosario Central y Racing. Esa valentía de agarrar el timón, ayudar y colaborar no sé si fue muy agradecido". Además, contó el motivo por el cual dejó su cargo en el "Decano" recientemente: "No encontramos una regularidad en el último torneo y nos fuimos para no opacar lo del primer campeonato que hicimos".

Lo que se le viene a Independiente

Fecha n°25 - Liga Profesional de Fútbol - Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Independiente - Domingo 16/07 - 21:30

Fecha n°26 - Liga Profesional de Fútbol - Atlético Tucumán vs. Independiente - con día y horario a definir

Fecha n°27 - Liga Profesional de Fútbol - Independiente vs. Boca Juniors - con día y horario a definir

16avos de final - Copa Argentina - Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - 15/08 - con horario y sede a definir

Sufre Independiente: un jugador de Gimnasia rechazó pasar al Rojo

Desde hace mucho tiempo Independiente busca a diferentes jugadores, principalmente para la defensa. Ante esto, el Rojo tiene pensado ir por Carlos Izquierdoz pero también apuntó a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El futbolista es nada más y nada menos que Leonardo Morales.. El hombre de 32 años era el elegido para acompañar y darle mayor fuerza a los centrales, pero el mismo zaguero tomó una contundente decisión.

Morales quedó descartado porque tomó la decisión de quedarse en el elenco platense hasta fin de año y cumplir lo que resta del contrato allí. Cabe destacar que, hasta el momento, Vale decir que el defensor quedará con el pase en su poder a comienzos de 2024 y tomará la decisión sobre donde va en el futuro.