Ganó una Libertadores con Boca y ahora salió a bancar a Fernando Gago: “Estilo de juego”

Fernando Gago afrontará esta noche su segundo partido como DT de Boca.

Boca atraviesa un momento de transición luego de la salida de Diego Martínez, puesto que, tras el breve interinato de Mariano Herrón, Fernando Gago ya tuvo su primera presentación como el nuevo entrenador. Si bien su debut no fue el mejor, con una desastrosa derrota por 3-0 ante Tigre en Victoria por el Torneo de la Liga Profesional, su ciclo recién comienza y era sabido que el equipo iba a necesitar tiempo para encontrar mejoras.

De hecho, este miércoles “Pintita” tiene un partido clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina, el cual podría dejar a Boca más cerca de la clasificación a la Copa Libertadores. Ese es el principal objetivo que tiene Fernando Gago para el cierre del año y, a pesar de las críticas que recibió por su debut, hay quienes lo conocen bien y confían en que puede darle muchas alegrías a la hinchada "xeneize".

Tal es el caso de Jesús Dátolo, quien se retiró a finales del 2023 con la camiseta de Tristán Suárez luego de muchos años en Banfield y tres temporadas con los colores de Boca. De hecho, el exfutbolista fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y ganó junto a Fernando Gago la Recopa Sudamericana 2006, en la cual incluso llegó a marcarle un gol al São Paulo en el Morumbí por el partido de vuelta.

En la previa al cruce del “Xeneize” con el “Lobo” de esta noche, Jesús Dátolo habló de lo que fue su paso por La Bombonera y les recomendó a los jugadores del plantel que disfruten este momento porque después se extraña el "Mundo Boca". Pero también tuvo sus palabras para Fernando Gago, a quien calificó como uno de los ideales para Boca por su pasado en el club, además de que tiene un estilo de juego marcado que podría serle útil al plantel.

“Todo momento de cambios es bueno y este es un momento de transición. A mí me encanta Fernando como entrenador porque tiene un estilo de juego muy bueno. Mi deseo que le vaya súper bien. Conoce el club y eso quizás le da el plus que, si venía otro entrenador que no sea de la rama de Boca, le iba a costar más. Hoy le deseo lo mejor”, afirmó Jesús Dátolo en diálogo con Bolavip.

Gago no podrá contar con Medina ante Gimnasia

La era de Fernando Gago ha comenzado con cierta turbulencia y no solo por el resultado de su debut ante Tigre. El estado físico de los jugadores es una parte importante del problema, pero los problemas dirigenciales también afectan a sus planes. Y es que esta noche, el DT no podrá contar con Cristian Medina, quien pidió no jugar ante Gimnasia por la Copa Argentina debido a que no se resolvió su pase al Fenerbahce.

Según comunicó el periodista Augusto César, el volante teme que las negociaciones caigan porque Boca no aceptó el plan de pagos del equipo turco, que tenía pensado abonar los 10 millones de dólares hasta 2027. Ante esta situación, quien podría ocupar el lugar de Cristian Medina es Tomás Belmonte, que todavía no vio acción en la era Gago.