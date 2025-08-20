Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver

Estudiantes buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 cuando reciba este miércoles en La Plata a Cerro Porteño, con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida gracias al gol agónico de Santiago Ascacíbar en el minuto 97. El Pincha llega tras perder una racha de cuatro triunfos consecutivos al caer 3-2 ante Banfield el domingo, resultado que le negó la punta de la zona A del Torneo Clausura, mientras que el conjunto paraguayo necesita remontar para mantener vivas sus esperanzas en el torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes y Cerro Porteño, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Cerro Porteño?

El partido entre Estudiantes y Cerro Porteño por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 20 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio UNO - Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Jesús Valenzuela de Venezuela.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez llega a este compromiso decisivo tras sufrir una dolorosa derrota por 3-2 ante Banfield en el Torneo Clausura, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas y le negó la posibilidad de subir a la punta de la zona A. A pesar de este revés, el Pincha mantiene la ventaja psicológica de haber conseguido un triunfo valioso en Paraguay, donde se impuso 1-0 con gol de penal de Santiago Ascacíbar en el tiempo de descuento.

La situación del equipo platense en el torneo local sigue siendo expectante, ya que se encuentra en la pelea por los primeros puestos de su zona, pero ahora el foco estará puesto exclusivamente en cerrar la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores. Eduardo Domínguez trabajó durante toda la semana en mantener la base que aplicó en la ida, aunque realizando los ajustes necesarios por las ausencias confirmadas y las molestias físicas que presentan varios jugadores.

El técnico del Pincha cuenta con la tranquilidad de saber que su equipo puede manejar la presión de este tipo de encuentros, especialmente jugando como local en el Estadio UNO, donde la hinchada estudiantil suele ser un factor determinante. La experiencia internacional adquirida en esta edición de la Copa Libertadores será fundamental para que los jugadores sepan administrar la ventaja conseguida en la ida.

Por su parte, Cerro Porteño llega a este encuentro con la obligación de revertir el resultado adverso y necesita conseguir un resultado positivo para seguir avanzando en la competencia continental. El equipo dirigido por Diego Martínez venía con un invicto de ocho encuentros en todas las competiciones hasta la derrota sufrida en la ida, y mantiene su condición de puntero invicto en la liga paraguaya.

El conjunto azulgrana consiguió recuperarse anímicamente tras la derrota en La Plata al vencer por 4-3 a Guaraní en su último compromiso por el campeonato local, resultado que le permitió mantener su liderazgo en la tabla de posiciones. Sin embargo, Diego Martínez deberá lidiar con varias bajas importantes que condicionan sus decisiones tácticas para este partido definitorio, especialmente en la línea defensiva donde perdió piezas clave por lesiones musculares.

El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final ante el vencedor del enfrentamiento entre Flamengo e Internacional, lo que añade un incentivo extra a ambos equipos. Para Estudiantes, clasificar significaría igualar su mejor participación en torneos internacionales recientes, mientras que para Cerro Porteño representaría la continuidad de un proyecto que busca volver a posicionar al club entre los grandes de Sudamérica.

Formaciones probables de Estudiantes y Cerro Porteño

Eduardo Domínguez mantiene algunas dudas en su once titular debido a las molestias físicas que presentan varios jugadores tras la derrota ante Banfield. La principal baja confirmada es la del lateral derecho Eric Meza, quien sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho durante la práctica del lunes y quedó descartado. Su lugar sería ocupado por Román Gómez, quien ya tuvo minutos en el partido ante el Taladro y se perfila como titular para este compromiso.

En el mediocampo, Domínguez evalúa la condición física de Santiago Ascacíbar, quien terminó con molestias el encuentro ante Banfield pero se espera que esté disponible para ser titular. El capitán pincharrata es una pieza fundamental en el esquema del equipo y su presencia resulta vital para este tipo de compromisos. La línea defensiva se completaría con Fernando Muslera en el arco, acompañado por Leandro González Pírez y Facundo Rodríguez como centrales, y Santiago Arzamendia en el lateral izquierdo, quien regresaría a la titularidad tras descansar parcialmente ante Banfield.

Por el lado de Cerro Porteño, Diego Martínez deberá lidiar con varias bajas importantes que condicionan las decisiones del entrenador. Las lesiones musculares de Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, sumadas a la suspensión cumplida de Robert Piris da Motta por acumulación de tarjetas amarillas, obligaron al técnico argentino a replantear su esquema táctico. La vuelta de Piris da Motta es clave ya que cumplió su fecha de suspensión, mientras que Lucas Quintana ocuparía el lugar del capitán Velázquez en la defensa central.

El mediocampo sería el sector donde más modificaciones realizaría Diego Martínez para este partido decisivo. Según fuentes del club paraguayo, el técnico estaría planificando incluir a Robert Piris da Motta, Jorge Morel y Cecilio Domínguez como titulares, mientras que en el ataque Juan Manuel Iturbe mantendría su lugar como uno de los referentes ofensivos. Lo acompañarían Sergio Araújo y Jonatan Torres, conformando un tridente que buscaría generar mayor peligro en el área rival para intentar la remontada.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Edwuin Cetré, Guido Carrillo.

Probable formación de Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe, Sergio Araújo, Jonatan Torres.

