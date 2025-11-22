Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Estudiantes de Río Cuarto recibe este sábado a Deportivo Madryn en una jornada que puede marcar un punto de inflexión para ambas instituciones. El partido de ida de la gran final del Reducido de la Primera Nacional se disputará esta noche en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Los cordobeses buscan regresar a Primera División después de cuatro décadas, mientras que el equipo chubutense aspira a conseguir el primer ascenso de su historia.

¿Cuándo juegan Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn?

La final entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn está programado para este sábado 22 de noviembre las 21:15 horas y será televisado por TyC Sports. Darío Herrera fue designado como árbitro principal, mientras que Jorge Baliño se encargará del VAR. Esta será la segunda vez en el torneo que se utiliza el videoarbitraje en la categoría, una decisión que tomó la AFA tras las polémicas suscitadas en instancias anteriores del Reducido. El cruce se presenta parejo tras la fase regular, ya que ambos equipos finalizaron con 60 puntos en sus respectivas zonas.

El equipo dirigido por Iván Delfino llegó a esta instancia tras terminar segundo en la Zona B del torneo regular. Los cordobeses eliminaron a Patronato en octavos de final con un triunfo por 2 a 1, luego superaron a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en cuartos, y finalmente avanzaron ante Estudiantes de Buenos Aires con un empate 1-1 en el global y ventaja deportiva. Lucas González, el "Topo", marcó el gol decisivo en la semifinal y se consolidó como una de las figuras del plantel en esta campaña.

Deportivo Madryn transita un camino marcado por la controversia en este Reducido. El conjunto patagónico accedió a esta instancia tras perder en la definición por penales ante Gimnasia de Mendoza en la primera final del ascenso directo. En los cuartos de final, el Tribunal de Disciplina le otorgó el pase después de que se produjeran incidentes en el entretiempo del partido ante Gimnasia de Jujuy. Las semifinales tampoco estuvieron exentas de polémica, con la inhabilitación del DT de Deportivo Morón y una batalla campal al finalizar el encuentro de vuelta que Madryn ganó por 1 a 0.

La formación probable de Estudiantes de Río Cuarto incluye a Brian Olivera en el arco, con una línea defensiva conformada por Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini. En el mediocampo se ubicarían Alejandro Cabrera, Tomás González y Mauro Valiente, junto a un volante que podría ser Cuello o Morales. El ataque estaría compuesto por Martín Garnerone y Lucas González. Este esquema responde a la búsqueda de solidez defensiva combinada con salidas rápidas de contraataque.

Por el lado del Aurinegro, se espera que Leandro Gracián presente un equipo con Yair Bonnin bajo los tres palos, acompañado por una defensa integrada por Santiago Sosa, Giacopuzzi, Santiago Postel y Martínez. El mediocampo contaría con Bruno Pérez, Federico Recalde, Solís y Diego Crego, mientras que el frente de ataque lo conformarían Germán Rivero y Luis Silba. El técnico viene haciendo modificaciones tácticas según el rival y las características de cada estadio.

El partido de vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Abel Sastre de Puerto Madryn. A diferencia de las instancias previas del Reducido, en esta final no habrá ventaja deportiva por mejor posición en la tabla. Si después de los dos encuentros la serie queda igualada en puntos y goles, habrá 30 minutos de alargue divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, la definición será por penales para determinar al segundo ascendido a la Liga Profesional.

Formaciones probables de Estudiantes de Rio Cuarto y Deportivo Madryn

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Cuello o Morales, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Martín Garnerone y Lucas González. DT: Iván Delfino.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Santiago Sosa, Giacopuzzi, Santiago Postel, Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes de Rio Cuarto vs Deportivo Madryn: Ficha técnica