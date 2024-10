El volantazo de Fernando Gago para fortalecer a Boca en la visita a Lanús

Gago necesita sumar de a tres para subir en la Tabla Anual.

Tres empates han marcado hasta el momento los primeros días de la era de Fernando Gago en Boca, club que llegó a las semifinales de la Copa Argentina y que necesita mejorar su posición en la Tabla Anual. Para ello, será fundamental sumar de a tres este domingo en la vigésima fecha del Torneo de la Liga Profesional, en la que el “Xeneize” visitará a Lanús en La Fortaleza.

Sin embargo, el entrenador de Boca llegará a ese encuentro con varias bajas en el plantel y con la necesidad de mejorar el juego colectivo, por lo que habrá algunos cambios en relación con el once inicial que estuvo ante Deportivo Riestra en La Bombonera. Uno de los puntos que no le gustaron a Fernando Gago fue el rendimiento de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo, por lo que es posible que no sea titular este fin de semana.

En su lugar ingresaría Marcelo Saracchi, quien ha demostrado un mejor desempeño el domingo cuando ingresó por Blanco en el último cuarto de hora del partido. Así lo dio a conocer el periodista Marcos Bonocore a través de su cuenta de X: “Marcelo Saracchi con posibilidades de meterse en el 11 el fin de semana. Ha equiparado, en consideración de Gago, la competencia con Lautaro Blanco”.

Por lo tanto, es posible que sea Marcelo Saracchi el que vista la camiseta de Boca desde el principio en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, donde Fernando Gago espera obtener su primera victoria al mando del “Xeneize”. Cabe mencionar que el “Granate” llega golpeado a este partido tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana que sufrió este miércoles a manos de Cruzeiro en su propia casa.

Una nueva negativa para Gago

El mediocampo de Boca es uno de los principales aspectos que debe mejorar Fernando Gago para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2025, sobre todo si se aspira a conseguirla por la Tabla Anual. De ahí que el DT haya reconsiderado la posibilidad de volver a citar a Cristian Medina, quien había quedado apartado por el desplante que le hizo antes del partido con Gimnasia y Esgrima La Plata por Copa Argentina.

De hecho, por ese motivo el volante no fue convocado al cruce con Deportivo Riestra, pero Fernando Gago quiso averiguar cuál era ahora la situación del jugador para tenerlo en cuenta para encuentros posteriores. Sin embargo, desde Olé dieron a conocer que el juvenil respondió: “Hasta que no se resuelva mi venta, no me siento para jugar”. Con esta negativa, parece poco probable que Cristian Medina vuelva a vestir la camiseta de Boca antes de su partida al Fenerbahce de Turquía.