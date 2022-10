El sentido mensaje de apoyo del Kun Agüero a Rojo por su lesión en Boca: "Fuerza"

Sergio Agüero dejó un emotivo mensaje para Marcos Rojo luego de enterarse de la terrible lesión que sufrió el defensor en el partido entre Boca Juniors y Sarmiento de Junín. El exjugador no dudó en brindarle su apoyo en esta difícil situación, incluso antes de que se confirme la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Existe una gran amistad entre ambos por los años compartidos en la Selección Argentina.

De hecho, recientemente el propio zaguero grabó un mensaje para el "Kun" en donde le tiró un palito. "Kuni, amigo, te mando un abrazo grande, un saludo. Te deseo lo mejor. Dejá de chorear, eh. A ver cuándo te pagás un asadito, amigo. Abrazo enorme, éxitos", le dijo el futbolista al ex Independiente en una filmación posteada por la cuenta de Instagram de Miguel Ciccotelli, integrante del equipo de marketing del club de La Ribera.

"Fuerza pa. Dale que vas a volver con todo. Te banco a full amigo", escribió Sergio Agüero en una historia compartida en su cuenta de Instagram. En la misma, compartió una foto junto al central en uno de los certámenes que compartieron vistiendo la camiseta de la "Albiceleste". El "Kun" junto a Rojo jugaron las Copas América 2011, 2015 y 2016, de tres Eliminatorias mundialistas y de las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

De hecho, llegaron a tres finales de manera consecutiva compartiendo el mismo equipo y el resultado soñado no se les dio. En tierras cariocas cayeron ante Alemania en la gran final de Mundial y en el certamen continental perdieron ante Chile en dos oportunidades. El éxito recién llegó en la Copa América del 2021, pero sólo el exjugador de Independiente era parte del plantel.

La publicación de Marcos Rojo luego de su lesión

Horas después de sufrir la rotura de ligamentos de su rodilla derecha, Marcos Rojo publicó un comunicado en sus redes sociales dedicado a sus seguidores: "No es la primera vez (ni será la última) que me toca levantarme después de un duro golpe... Ya todos están al tanto de la desafortunada jugada de ayer, y del tiempo que estaré fuera de una cancha! Es duro, va a costar, y hay que intentar pensar lo menos posible... Pero sé que es cuestión de tiempo, y después de tantos años en el fútbol puedo decir que nunca me sentí tan acompañado como en estas horas difíciles! Es por eso que quiero agradecer a todos y cada uno de los que se tomaron un minuto de su tiempo para hacerme llegar su afecto y cariño... Esta es sin dudas la mejor forma de iniciar una recuperación! Gracias!".

Marcos Rojo confirmó la peor noticia para Boca

"Acabo de terminar los estudios con el Dr. Batista, que me vio. Nada, lo que esperaba, era el cruzado. Por desgracia se me rompió pero ahora a pensar en adelante, el lunes el doctor me va a operar así que a pensar en la recuperación. Serán 7 u 8 meses, pero voy a tomarlo con calma, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con lo del Mundial, yo me apuré para volver lo más pronto posible y me costó mucho en lesiones, así que pensaremos con calma para trabajar bien y que se recupere bien la pierna", sostuvo el futbolista.