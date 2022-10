Marcos Rojo confirmó la peor noticia para Boca: "Lo que esperaba"

Marcos Rojo confirmó cuál fue la lesión que sufrió en el duelo ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol.

Marcos Rojo confirmó la peor noticia sobre la lesión que sufrió en el duelo de Boca Juniors ante Sarmiento de Junín en el partido correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol. El experimentado defensor se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y estará inactivo por varios meses. Tal como esperaba, por cómo pisó y cayó en el verde césped, el zaguero que se convirtió en un punto muy fuerte del "Xeneize" se perderá el resto de la temporada y los primeros meses del 2023.

"Acabo de terminar los estudios con el Dr. Batista, que me vio. Nada, lo que esperaba, era el cruzado. Por desgracia se me rompió pero ahora a pensar en adelante, el lunes el doctor me va a operar así que a pensar en la recuperación. Serán 7 u 8 meses, pero voy a tomarlo con calma, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con lo del Mundial, yo me apuré para volver lo más pronto posible y me costó mucho en lesiones, así que pensaremos con calma para trabajar bien y que se recupere bien la pierna", sostuvo el futbolista.

Acerca de sus declaraciones, hizo referencia a la lesión que sufrió en 2017 mientras se desempeñaba en el Manchester United. Faltaban pocos meses para el Mundial de Rusia 2018 y apuró la recuperación para estar nuevamente en actividad y no perderse el certamen. Sin embargo, esto le jugó en contra para todo lo que vino después en su carrera, ya que no se rehabilitó al 100% y tuvo aún más complicaciones físicas.

La única buena noticia para Boca Juniors en medio de este duro golpe para Hugo Ibarra, es que tiene muchas chances de ser campeón el próximo domingo 16 de octubre en Rosario. Con sólo un triunfo ante Newell's, y a la espera de que Racing y Atlético Tucumán pierdan sus respectivos compromisos, el "Xeneize" se consagrará, ya que le saca cuatro puntos de ventaja a sus perseguidores con dos fechas por delante (más el partido pendiente ante Gimnasia).

El desconsolado llanto de Marcos Rojo después de la brutal lesión que sufrió contra Sarmiento

El futbolista de Boca salió llorando del campo de juego, después de haber sufrido una fuerte lesión. Entre lágrimas, mientras los compañeros lo trataban de consolar, el jugador tuvo que salir lesionado, después de haberse golpeado y haber pisado mal en la puerta del área de Sarmiento.

El defensor tuvo un verdadero minuto final. A los 24 minutos erró un penal y cuando volvía del área contraria, el jugador fue a pelear una pelota y tras querer frenar de manera intempestiva, el central zurdo se trabó con su pierna derecha y cayó al suelo inmediatamente.