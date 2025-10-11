El presidente de Talleres de Córdoba atacó otra vez a AFA y fue contra River: "Ellos sabrán"

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, atacó otra vez a la AFA y tomó una medida contra River Plate.

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, volvió a cargar contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido a que el ente rector del fútbol nacional no aceptó un pedido para modificar la fecha del encuentro con River Plate. Además, el dirigente también señaló al "Millonario" como responsable de la decisión y tomó una medida en venganza.

La relación entre Fassi y la casa madre del fútbol argentino parece no mejorar. Después de haber pedido disculpas públicas a Claudio "Chiqui" Tapia, a mediados de septiembre pasado, por sus exabruptos tras el partido con Boca Juniors, el presidente de la "T" encendió una nueva polémica.

En una entrevista con Fox Sports, Fassi anunció que no recibirán hinchas de River en el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura debido a que la AFA y el "Millo" no estuvieron de acuerdo con él en pasar el encuentro del 18 de octubre al 19, día en que se celebrarán las elecciones en Talleres de Córdoba.

"Se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado (18/10) y no al de Talleres de jugar el domingo. Hace 45 días que lo veníamos pidiendo y no se nos dio esa posibilidad. Es una lástima porque para nosotros era muy importante", comenzó diciendo el mandamás del club cordobés.

La idea de Fassi era que, como el 19 se realizarán los comicios en la institución, aprovechar el choque ante el conjunto de Núñez para organizar un "congreso de filiales" que lleguen a la votación y así se sume la mayor cantidad de socios posibles.

"No nos apoyó AFA, no nos apoyó la gente de River. Ellos sabrán por qué. Será otra dificultad más a sortear y pedirle al socio y al padrón que no sea una excusa para que el 95% estén dando su apoyo y su punto de vista para decidir quién tiene que conducir al club en los próximos años", expresó el empresario.

Aunque los dirigidos por Marcelo Gallardo contarán con cinco días de descanso en la previa de la semifinal de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza (se jugará el viernes 24 con sede y horario a confirmar), disputar un partidos el sábado desde las 22:15 es un problema para el "Millo" debido a la fecha FIFa que se está disputando en este fin de semana y en el que cedió varios jugadores.

Las disuclpas que había pedido Fassi a la AFA

Fassi reapareció con un contundente comunicado el pasado 11 de septiembre, a través de una conferencia de prensa en el que le pidió disculpas a Tapia por el hecho que tuvo lugar en 2024 y que "rompió" relaciones entre ambos dirigentes. El mandamás de Talleres de Córdoba leyó el escrito en el que además hizo referencia a la crisis institucional que atraviesa el club desde hace tiempo y que lo tiene al borde del descenso. De hecho, están sólo un punto por encima de San Martín de San Juan en la tabla anual y existe la chance de que la próxima temporada juegen en la Primera Nacional si la situación no mejora.

El conflicto estalló tras la eliminación del equipo cordobés contra Boca Juniors en la edición del año pasado de la Copa Argentina donde el árbitro Andrés Merlos fue protagonista. El directivo apuntó tanto contra él como contra Tapia generando un gran problema al que hoy trató de ponerle punto final. Por supuesto, sus palabras rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

Las disculpas de Fassi a Chiqui Tapia en medio de la crisis de Talleres

Quiero hacer una reflexión en relación al vínculo con AFA. Tiene que ver esta reflexión con que hace justamente un año en septiembre del 2024 vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos en Mendoza por partido de la Copa Argentina. Un momento institucional y personal muy difícil. Seguramente de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol, cargado de violencia y alejado de lo que todos queremos para el fútbol. Pasados unos días de esos hechos realicé una conferencia de prensa para expresar mí sentir sobre todo por lo que había sucedido. Hoy mí reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué. Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia. Mi vida es el fútbol.

Mi pasión y responsabilidad en Talleres tienen que hacer que desde nuestra institución hagamos crecer también el fútbol argentino. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso en un camino para hacer crecer lo que gestionamos. 'Chiqui', me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Y desde Talleres con humilidad agregar nuestra experiencia y nuestra visión. Hay mucho por hacer por el fútbol y Talleres quiere sumar. Y te estaremos invitando a fin de año para inaugurar la segunda etapa de nuestra ciudad deportiva que será de las más importantes que habrá en Latinoamérica. Indudablemente, un orgullo para el fútbol argentino.