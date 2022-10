El ex River que suena fuerte en Independiente por la posible salida de Falcioni

Tras la llegada de Fabián Doman a la presidencia de Independiente, está en búsqueda de un ex River para reemplazar a Julio César Falcioni, quien no seguirá cuando termine la temporada por decisión de la nueva dirigencia.

Julio César Falcioni no continuará como técnico de Independiente una vez que finalice la temporada y la nueva dirigencia, quien tomó la decisión, tiene en mente a un ex River para reemplazarlo. Fabián Doman, recientemente electo como mandamás del "Rojo" expresó que no está de acuerdo con la idea de juego del "Emperador" y, por este motivo, no contará con él. El hombre con pasado en el "Millonario" también tiene experiencia y asoma como posibilidad.

El principal apuntado por los directivos del conjunto de Avellaneda es nada más y nada menos que Matías Jesús Almeyda. El "Pelao" ascendió tanto con la "Banda" como también con Banfield años después, lo que le valió tener aún más chances de dirigir en el exterior. Fue así que arribó a México -donde ganó varios títulos- y años más tarde a Grecia para estar al frente del AEK Atenas. Hoy, su futuro está cada vez más cerca del fútbol argentino.

Esta puerta que se abre para el exjugador de la Selección Argentina surge a raíz de que Gustavo Quinteros, quien actualmente dirige a Colo Colo de Chile, no llegaría. En caso de que esto no se concrete como está estipulado, el segundo en la lista es Almeyda y Fabián Doman lo pretende para que asuma en Independiente. La idea de juego del "Pelao", como su visión sobre el fútbol de inferiores, convencen a los directivos y es motivo suficiente para contratarlo.

El dato negativo sobre Quinteros es que no será fácil su desvinculación del elenco trasandino. Cuenta con una larga experiencia en Sudamérica, México y Medio Oriente, y hasta llegó a conducir a las Selecciones de Bolivia y Ecuador. No obstante, tiene una cláusula de salida del "Cacique" de 400 mil dólares. "Hoy, Independiente no tiene esa plata", reveló Gastón Edul en TyC Sports, por lo que habrá que seguir de cerca cuál es la situación en este caso.

Matías Almeyda confesó de qué cuadro es hincha y no mencionó a River

Matías Almeyda es recordado con afecto por muchos hinchas de River. Y por otros tantos, no. El 'Pelado' despierta amores y odios cada vez que su nombre suena con fuerza en los pasillos del estadio Monumental. Sin embargo, sus últimas declaraciones no cayeron para nada bien ni en un sector ni en otro: confesó de qué club es hincha, y no mencionó al 'Millonario'.

Tiempo atrás, en el programa que Diego Maradona llevó adelante en El Trece, Almeyda confesó su amor por 'Pelusa' y reconoció que de chico vestía una camiseta de Boca con el número 10. Esto provocó la sorpresa del astro, quien al enterarse el nombre de su fanático mostró asombro al aire de La Noche del Diez.