La muerte que golpea a un técnico argentino: "Tristeza muy grande"

Un técnico argentino que trabaja en el exterior recibió la triste noticia de una muerte y expresó sus condolencias con mucha tristeza.

Un técnico argentino que dirige en el exterior se enteró de una inesperada muerte en medio de una conferencia de prensa y expresó sus condolencias. Todo era alegría hasta ese momento, ya que su equipo goleó 4 a 0 en el torneo de Primera División de Chile, pero un periodista le consultó acerca de si se enteró de la triste noticia sobre Eduardo "Marciano" Cantero, de Los Enanitos Verdes. Su respuesta sorprendió a más de uno en las últimas horas de la noche del jueves.

El DT en cuestión es Gustavo Quinteros, quien comanda al Colo Colo. Dicho elenco venció a Unión Española y es líder en soledad del campeonato local con 51 unidades, 9 por encima del segundo. El estratega, que antes habló del rendimiento de sus futbolistas, se quebró en vivo tras escuchar la pregunta sobre el deceso del cantante de 62 años. Este último falleció en Cuyo, provincia de Mendoza, y la música de nuestro país está de luto.

"Me das una muy mala noticia en un momento que no esperaba la verdad", soltó Gustavo Quinteros ni bien escuchó al periodista que le preguntó. Es que Cantero estaba internado desde finales de agosto, pero su estado de salud se agravó en los últimos días. El artista ingresó al hospital de urgencia al manifestar un fuerte dolor abdominal. Luego de realizarle los exámenes, detectaron que padecía de una afección renal.

Su estado empeoró el pasado 7 de septiembre y un día después murió en la Clínica de Cuyo. El entrenador argentino nacionalizado boliviano agregó: "Es una tristeza muy grande enterarme así de que falleció un grande. Me gustó mucho siempre su música, desde hace mucho tiempo y siempre fui un admirador de ellos. Desde la distancia le mando mis condolencias a la familia".

Así fueron las últimas horas de Marciano Cantero antes de morir

Fue el hijo de Cantero quien, en rueda de prensa desde la provincia de Mendoza, confirmó el deceso de Marciano y explicó: "Estaba muy complicado después de la operación de riñón y lamentablemente no pudo superar estas complicaciones. Queremos agradecerle a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. Quiero agradecerle a la clínica de Cuyo, fueron unos genios absolutos".

Aludiendo a una operación de riñón que no pudo superar su padre, el hijo de Marciano Cantero agregó: "Cada día con él fue un regalo, la verdad y no puedo dejar también estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que que le devolvieron estos días. Después de la operación tuvo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, pero la situación era crítica. La verdad es que no, no era bueno el panorama".