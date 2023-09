El curioso mensaje de Tevez para Giménez por errar un insólito penal con Independiente: "Error"

Una vez culminado el duelo entre Independiente y Estudiantes de La Plata en el que el "Pincha" pasó por penales en la Copa Argentina, Carlos Tevez lanzó un curioso comentario para uno de sus futbolistas por errar en la tanda.

Independiente quedó eliminado de la Copa Argentina en manos de Estudiantes de La Plata y Carlos Tevez rompió el silencio después de la derrota. El "Rojo" cayó por penales, uno de sus futbolistas erró un remate insólito y "Carlitos" soltó un mensaje curioso para él a los pocos minutos del final del cotejo. De esta manera, los de Avellaneda se enfocarán únicamente en la Copa de la Liga Profesional, la cual disputarán con el objetivo de salvarse del descenso.

El "Pincha", por otro lado, se metió en cuartos de final y peleará ambos campeonatos de la mano de Eduardo Domínguez. Por supuesto, las palabras del "Apache" resonaron en el plantel y no sólo por su análisis crítico de lo sucedido en el verde césped. El penal errado por Matías Gímenez fue foco de varias críticas y el DT no se guardó nada a la hora de opinar sobre su jugador, cuya acción impidió que el equipo pase de ronda.

En principio, el "Apache" habló de la pelota que picó Giménez en el penal y fue contundente con sus dichos en conferencia de prensa: "Él sólo se dará cuenta del error que hizo. Pero estamos todos juntos arriba del barco y hay que seguir peleando. Estamos buscando juego, intensidad y tenemos mucho por trabajar y para mejorar". El próximo compromiso de Independiente será por el certamen doméstico el jueves 14 de septiembre desde las 21:00 ante Huracán en Avellaneda en un cruce clave por el descenso.

"Estamos hace 15 días, no podemos equivocarnos en el camino que tenemos. Obvio que el único culpable acá soy yo, no los muchachos. Siempre cuando se pierde, o se pierde por penales, soy responsable y vamos a hablar mañana más tranquilo con ellos a ver en qué erramos. No se pueden cometer los errores que cometimos, pero desde la puerta para adentro, no para afuera", agregó Tevez con respecto al plantel de Independiente con respecto al desempeño en el verde césped.

Tevez se cansó en Independiente y tomó una drástica decisión

Carlos Tevez se hartó de algunos manejos en Independiente y tomó una drástica decisión, apenas dos semanas después de haber asumido como entrenador. El director técnico de 39 años está feliz por haber ganado en sus dos primeros partidos al frente del plantel profesional, aunque no le gustaron algunas situaciones internas que se vivieron en la previa al choque con Gimnasia en el Bosque de La Plata.

Como la alineación ante el "Tripero" se conoció públicamente varias horas antes del encuentro, la idea de "Carlitos" es no hablar más con el periodismo en la antesala a los partidos. Es más: no lo harán él, ningún miembro del cuerpo técnico ni los futbolistas del plantel del "Rojo". No obstante, el exdelantero de la Selección Argentina sí brindaría la conferencia habitual luego de cada cotejo por una disposición de la institución de Avellaneda.