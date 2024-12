En medio de la escalada de violencia en la provincia de Santa Fe, este domingo se difundió un impactante video donde supuestos integrantes de una banda narco de Rosario amenazaron a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador Maximiliano Pullaro. Frente a las amenazas, Bullrich señaló que no sabe si los responsables "son de la provincia de Santa Fe" porque "en el último tiempo, el sector de alto riesgo de Ezeiza y Marcos Paz" recibió "bandas muy fuertes de Buenos Aires".

“Este video va para vos Pullaro y Bullrich”, indica una de las cuatro personas vestidas con un traje y máscara química, mientras porta un fusil semiautomático. “Primero que nada comentarle a la gente, que hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, agrega.

De esta manera, apuntaron contra el gobernador santafesino: “Hagan algo por los chicos, que no se haga el delincuente”. De inmediato, cargaron las armas y exigieron que "hagan trabajos y escuelas" y "dejen de hacer políticas con los presos”. Luego, advirtieron a la ministra de Seguridad e intentaron expandir el terror en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, dicen los supuestos criminales mientras levantan las armas de guerra: se pueden observar subfusiles FMK3, pistola Glock, un FAL y una escopeta del 12.

Luego de su viralización, Bullrich brindó algunos detalles respecto al origen del video y parte del procedimiento que lleva adelante el Ministerio de Seguridad al asegurar que maneja "la hipótesis de que podría ser una banda de Buenos Aires". “La actitud de ese video, las amenazas que propinan a la población y la forma en que se comunican son formas terroristas o narcoterroristas”, aseguró.

La ministra también relacionó estas amenazas con los recientes operativos contra bandas de delincuentes dedicados a robos y venta de drogas. “Tiene que ver con la persecución de las bandas que hacen entraderas, generan una cantidad de acciones violentas y narcotráfico”, señaló.

“Mantener y profundizar el régimen de alto riesgo que es del que hablan ellos en el video sobre las cárceles, sin celulares y prácticamente sin visitas", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Además, confirmó que su cartera lanzará "un plan para reforzar las zonas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán". Al respecto, sostuvo: "Nosotros vamos a estar donde haya bandas y violencia. Queremos redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad".

El Gobierno le contestó a los supuestos narcos que amenazaron a Bullrich: "Nunca podrán"

A los pocos minutos de que el video comenzara a circular en las redes sociales, el gobierno nacional, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, confirmó que está trabajando en coordinación con autoridades santafesinas para poder identificar a la organización que se encuentra detrás de las advertencias. “Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”, expresaron desde el Ejecutivo nacional.

El mensaje fue reposteado por el presidente Javier Milei, quien agregó: "El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”. Por su parte, Bullrich también compartió el comunicado y agregó: "NI UN PASO ATRÁS".

Esta no es la primera vez que el narcoterrorismo amenaza al gobernador Pullaro y a las autoridades de seguridad. Durante los primeros meses de este año, se desató una ola de crímenes en todo Rosario, como una respuesta de las organizaciones narcos al fortalecimiento de las medidas de control en los penales y el despliegue de las fuerzas de seguridad sobre el territorio. Las bandas se cobraron la vida de dos taxistas, un conductor de colectivo y un playero.