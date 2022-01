El crack del fútbol argentino que es antivacunas y se inoculará: "Por encima de mi ideología"

Un importante jugador del fútbol argentino se declaró como antivacunas pero igualmente se inoculará contra el Covid-19. Sus motivos en esta nota.

Se acerca el comienzo de la Copa de la Liga Profesional en el fútbol argentino y los jugadores de los clubes tienen que vacunarse, al igual que los integrantes de los planteles. La Asociación del Fútbol Argentino aseguró que pedirá el esquema completo de inoculación a los futbolistas tanto para el torneo como para la Copa Argentina. Emiliano Vecchio, capitán de Rosario Central, se declaró antivacunas pero igualmente se inoculará antes que arranque el certamen.

Acerca de la decisión de la AFA, se llegó a tal acuerdo luego de la reunión que mantuvo Claudio "Chiqui" Tapia con otros dirigentes en la que expusieron un comunicado. En el mismo, quedó claro que todo aquel que participe de un partido, tendrá que tener al menos dos dosis aplicadas. Para esto, abrirán un centro de vacunación en el predio de Ezeiza hasta antes del 13 de febrero, cuando dará inicio el campeonato local.

Emiliano Vecchio publicó en su cuenta de Instagram su opinión acerca de este tema con las razones por las que tomó la decisión de vacunarse: "Central está por encima de todos y de todo, el amor por este club está por encima de mi ideología. Vamos todos juntos por este sueño hermoso. Vamos Central", escribió el volante del "Canalla" que en su momento sondearon tanto Boca Juniors como River Plate y que se contagió Covid-19 en dos ocasiones.

Su representante, Sergio Lami, brindó una entrevista al medio La Capital y dio detalles de lo que piensa su representado: "Emiliano tiene una convicción y una ideología de vida que la mantuvo siempre; no se vacunan, no toman antibióticos, van por una vida mucho más natural. Va a priorizar lo grupal peses a su ideología. No quiere generarle complicaciones al club", aseguró Lami.

La histórica picante canchereada de Vecchio a un árbitro

"Yo tengo 20 palos verdes", le dijo Emiliano Vecchio, jugador de Rosario Central, al polémico árbitro Andrés Merlos en medio del partido del "Canalla" ante Argentinos Juniors. La situación se dio durante el primer tiempo cuando, muy enojado por recibir una tarjeta amarilla, lanzó el insulto al árbitro. El experimentado jugador de 32 años que ninguneó al colegiado, y tiene un largo paso por Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, no se guardó nada.

Uno de los que quiso interceder fue el arquero Jorge "Fatura" Broun, que trató de calmar al delantero para que la situación no termine con una tarjeta roja. Sin embargo, solo logró que el árbitro le responda: "Fatura, me dijo que tenía 30 palos verdes", a lo que, en el momento de escucharlo, Vecchio le respondió: "No, te dije que tengo 20".