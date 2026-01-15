Desde AFA, Claudio "Chiqui" Tapia denunció a un periodista de TN por amenazas

Chiqui Tapia denunció a un periodista de TN.

Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, denunció penalmente a Pablo Gravellone, periodista de TN. El abogado del mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, Gregorio Dalbón, le confirmó a El Destape la presentación oficial por parte del dirigente sanjuanino contra el comunicador del canal de televisión Todo Noticias, perteneciente al Grupo Clarín.

La denuncia se debe fundamentalmente a "la reiteración de manifestaciones públicas, imputaciones falsas y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo" en el marco de la "Causa AFA", en la que se investiga a la entidad madre del deporte más popular a nivel nacional por la supuesta malversación y desvío de fondos.

De acuerdo con el propio Dalbón en su cuenta de X (ex Twitter), consideran que "esta parte no realiza operaciones mediáticas, no construye títulos, no especula ni discute en redes sociales. Cuando se cruza el límite entre la opinión y el delito, se actúa conforme a la ley. Las conductas denunciadas serán analizadas ahora con pruebas, bajo control judicial y con las garantías del debido proceso. Todo lo que se dijo sin respaldo deberá ser sostenido en sede judicial". La misma será tratada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, luego del sorteo de hoy mismo.

El documento de la denuncia de "Chiqui" Tapia contra Gravellone, periodista de TN

Denuncia penal de Chiqui Tapia a Pablo Gravellone by matiasgf06

La confirmación de Dalbón en X

Estimado Pablo Gravellone.



COMUNICADO. DENUNCIA. PENAL.

Ante la reiteración de manifestaciones públicas, imputaciones falsas y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo, se informa que Claudio Fabián Tapia promovió la correspondiente denuncia penal, la cual ya fue formalmente asignada por sorteo y tramita ante la Justicia Federal.

Expediente: CFP 166/2026.

Juzgado interviniente: Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.

Delitos denunciados: Amenazas y hostigamiento.

Esta parte no realiza operaciones mediáticas, no construye títulos, no especula ni discute en redes sociales.

Cuando se cruza el límite entre la opinión y el delito, se actúa conforme a la ley.

Las conductas denunciadas serán analizadas ahora con pruebas, bajo control judicial y con las garantías del debido proceso.

Todo lo que se dijo sin respaldo deberá ser sostenido en sede judicial.

A partir de este momento, no hay más relato.

Hay un expediente, un juez federal y responsabilidades personales que deberán asumirse. La suya y la de los que siguen repitiendo mentiras. Habrá más denuncias.

El Derecho reemplaza al ruido.

La Justicia reemplaza a la difamación.