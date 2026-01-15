EN VIVO
Fútbol Argentino

Desde AFA, Claudio "Chiqui" Tapia denunció a un periodista de TN por amenazas

Claudio "Chiqui" Tapia denunció a un periodista de TN por amenazas, en el mercado de la causa AFA. Los documentos que constatan la presentación oficial por parte del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

15 de enero, 2026 | 13.04

Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, denunció penalmente a Pablo Gravellone, periodista de TN. El abogado del mandamás de la Asociación del Fútbol ArgentinoGregorio Dalbón, le confirmó a El Destape la presentación oficial por parte del dirigente sanjuanino contra el comunicador del canal de televisión Todo Noticias, perteneciente al Grupo Clarín.

La denuncia se debe fundamentalmente a "la reiteración de manifestaciones públicas, imputaciones falsas y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo" en el marco de la "Causa AFA", en la que se investiga a la entidad madre del deporte más popular a nivel nacional por la supuesta malversación y desvío de fondos.

De acuerdo con el propio Dalbón en su cuenta de X (ex Twitter), consideran que "esta parte no realiza operaciones mediáticas, no construye títulos, no especula ni discute en redes sociales. Cuando se cruza el límite entre la opinión y el delito, se actúa conforme a la ley. Las conductas denunciadas serán analizadas ahora con pruebas, bajo control judicial y con las garantías del debido proceso. Todo lo que se dijo sin respaldo deberá ser sostenido en sede judicial". La misma será tratada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, luego del sorteo de hoy mismo.

El documento de la denuncia de "Chiqui" Tapia contra Gravellone, periodista de TN

Denuncia penal de Chiqui Tapia a Pablo Gravellone by matiasgf06

 

MÁS INFO

La confirmación de Dalbón en X

Estimado Pablo Gravellone.
 

COMUNICADO. DENUNCIA. PENAL.

Ante la reiteración de manifestaciones públicas, imputaciones falsas y conductas de hostigamiento sostenidas en el tiempo, se informa que Claudio Fabián Tapia promovió la correspondiente denuncia penal, la cual ya fue formalmente asignada por sorteo y tramita ante la Justicia Federal.

Expediente: CFP 166/2026.
Juzgado interviniente: Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.
Delitos denunciados: Amenazas y hostigamiento.

Esta parte no realiza operaciones mediáticas, no construye títulos, no especula ni discute en redes sociales.
Cuando se cruza el límite entre la opinión y el delito, se actúa conforme a la ley.

Las conductas denunciadas serán analizadas ahora con pruebas, bajo control judicial y con las garantías del debido proceso.
Todo lo que se dijo sin respaldo deberá ser sostenido en sede judicial.

A partir de este momento, no hay más relato.
Hay un expediente, un juez federal y responsabilidades personales que deberán asumirse. La suya y la de los que siguen repitiendo mentiras. Habrá más denuncias. 

El Derecho reemplaza al ruido.
La Justicia reemplaza a la difamación.

Chiqui Tapia denunció a un periodista de TN (Gregorio Dalbón).

Trending
Fútbol Argentino
Murió Daniel Willington: su 'gol centenario', el elogio de Pelé y su íntima amistad con Ringo Bonavena
Las más vistas