Darío Cvitanich anunció su retiro del fútbol profesional

A lo largo de su vida, Cvitanich pasó por Banfield, Ajax, Pachuca, Boca, Niza, Miami FC y Racing

En las últimas horas, uno de los delanteros referentes del fútbol decidió tomar una resolución con respecto a su futuro. Darío Cvitanich, ex jugador de Boca, Banfield y Racing, anunció su retiro del fútbol a través de un posteo de Instagram. "Difícil arrancar a despedirse".

A lo largo de su vida, Cvitanich pasó por Banfield, Ajax, Pachuca, Boca, Niza, Miami FC y Racing. Sobre el adiós aseguró: "Difícil despedirse y encontrar las palabras adecuadas para hacerlo, no es una chau, no es un hasta luego, ni siquiera es un hasta siempre. Creo que la palabra mas adecuada es gracias". En este punto, Cvitanich aseguró: "Debería ser más extenso en los sentimientos y agradecimientos a tanta gente que conocí y me ayudó, clubes donde me ha tocado estar y momentos únicos que guardaré en el corazón".

Por otro lado, recordó que el último partido del Taladro será ante la Universidad Católica de Ecuador: "Queda un último partido en el lugar donde empecé y donde terminaré". Cvitanich, que el lunes próximo cumplirá 38 años de edad (nació el 16 de mayo de 1984 en Baradero, provincia de Buenos Aires), se mostró "feliz de haber podido lograr mucho más de lo imaginado".

"Me esforcé, sufrí, gané, perdí, me equivoqué, aprendí, pero sobre todo y finalmente fui feliz".

Se despidió Marco Ruben

Marco Ruben se despide del fútbol profesional tras varios años de carrera y la hinchada de Rosario Central lo despidió con un majestuoso recibimiento en el Estadio Gigante de Arroyito. En el duelo correspondiente a la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, los hinchas no se guardaron nada y llenaron de aplausos, elogios y mucho más a uno de los ídolos de los últimos años en la institución "Canalla".

A pesar de que el equipo no tuvo el mejor campeonato y terminó lejos de los primeros puestos, la gente le retribuyó al delantero los buenos momentos que le regaló a lo largo de toda su carrera. Fueron 104 goles los que convirtió el atacante con la camiseta de Rosario Central y los fanáticos no lo olvidan. Por este motivo que agotaron todas las localidades para disfrutar de la última función del joven que llegó a las inferiores del club rosarino con sólo 16 años.