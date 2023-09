Cardona reveló el calvario que vivió mientras jugaba en el Racing de Fernando Gago

El volante colombiano Edwin Cardona rompió el silencio meses después de su salida de Racing Club de Avellaneda y reveló el calvario que vivió en el equipo que dirige Fernando Gago.

Edwin Cardona es un jugador, con pasado en Racing Club de Avellaneda y en Boca Juniors en el fútbol argentino, que actualmente se desempeña en el América de Cali de Colombia. Meses después de su salida de la "Academia" que dirige Fernando Gago, el futbolista rompió el silencio y reveló el calvario que vivió mientras jugaba en la institución. Sin dudas, sus testimonios sorprendieron a más de un hincha que desconocía la difícil situación que atravesó el volante.

Con sólo 34 partidos en el elenco "Blanquiceleste", el mediocampista no dejó una buena imagen y se despidió en 2023 para volver a su país de origen. Casualmente, fue en una entrevista con DirecTV Sports de allí que contó todo lo que influyó en su desempeño en el campo de juego y los motivos por los que no rindió como esperaban tanto él como el DT. Su hijo como su esposa fueron fundamentales para que Cardona salga adelante, pero no la pasó nada bien.

"Somos seres humanos. Yo llegué a mi casa, tomé pastillas para poder dormir. Sufría depresión. Tenía que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que vaya conmigo en el carro, que durmiera conmigo. Porque llegué en un momento en el que me di cuenta que sólo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo que tenía 8 años porque mi esposa que no podía viajar por temas de salud", lanzó Cardona en la mencionada nota.

Al margen de esta situación, el colombiano también se mostró agradecido por cómo reaccionó la "Academia" ante lo que atravesaba: "Estoy agradecido con la gente de Racing, su staff, el presidente, el club se portó muy bien conmigo. También viví cosas que no le deseo a nadie ni en lo familiar ni en lo futbolístico. No sé si de pronto tendría una revancha, pero la aceptaría y me gustaría".

Cuándo juegan Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque en el Cilindro será el sábado 30 de septiembre de 2023 a las 19 horas por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Un astrólogo predijo el resultado de Racing vs. Independiente

El primer pronóstico de un astrólogo sobre el Racing vs. Independiente que se viene señaló que pasará de todo en el Cilindro, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El duelo entre el equipo de Fernando Gago y el de su excompañero Carlos Tevez aparece como uno de los más equilibrados y apasionantes en la previa al fin de semana de los interzonales.

Dos días antes del clásico de Avellaneda, desde @magiandtarot resaltaron que el "elemento aire predomina en el empate". Sin embargo, también aclararon que "los arcanos a favor del local, que tendrá la posesión" y que ambos equipos "tienen gol y errores". Incluso, adelantaron que el final del encuentro será infartante, con una pena máxima de por medio por parte del árbitro Hernán Mastrángelo: "Allá, cuando las aguas parezcan en calma, se escapará y entrará al área... Penal!!!!! ¿Lo cobra?".