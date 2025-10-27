Boca vs. Barracas Central en vivo: por qué es clave el partido en las tablas de posiciones

Boca visita a Barracas Central en un partido determinante.

Boca Juniors visita a Barracas Central en un partido determinante, tanto para el vigente Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino como en la tabla de posiciones anual rumbo a las Copas internacionales del 2026. Es que la Zona A está muy pareja, al igual que la clasificación general para ir por el boleto rumbo a la próxima Libertadores o a la Sudamericana.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda se encuentra fuera de la zona de playoffs en el campeonato y también al margen de la Libertadores. De hecho, apenas se encuentra quinto en la general, lo que le otorgaría el ticket a la siguiente Sudamericana. Por lo tanto, estos tres puntos son fundamentales para el "Xeneize" a la hora del balance completo del año.

El elenco de La Ribera tiene 18 puntos en 12 presentaciones, por lo que en el caso de vencer alcanzará a los líderes Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata en su grupo. Por otro lado, el "Camionero" se coloca séptimo, también con 18 unidades.

Barracas Central vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Úbeda visitará al de Rubén Darío Insúa el lunes 27 de octubre del 2025 desde las 16 horas en el Estadio Claudio Tapia, por el encuentro pendiente de la Zona A. El árbitro será Nicolás Lamolina. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium y el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Edinson Cavani, baja en Boca vs. Barracas Central

El club azul y oro confirmó que el delantero uruguayo de 38 años se perderá este compromiso por haber sufrido una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo.

Cavani, descartado en Boca vs. Barracas Central.

La tabla anual 2025 del fútbol argentino

Rosario Central 62 puntos (+23 de diferencia de gol). River Plate 52 puntos (+20). Argentinos Juniors 51 puntos (+20). Deportivo Riestra 51 puntos (+15). Boca Juniors 50 puntos (+22). Racing Club 46 puntos (+11). Lanús 46 puntos (+8). San Lorenzo 46 puntos (+5). Tigre 45 puntos (+8). Barracas Central 44 puntos (+4). Huracán 43 puntos (+2). Estudiantes de La Plata 42 puntos (+1).

*Los 3 primeros irán a la Libertadores 2026, en tanto que entre el cuarto y el noveno inclusive clasificarán a la Sudamericana. Aún restan liberarse dos cupos por el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina (Argentinos o Independiente Rivadavia de Mendoza), más el de Racing si gana la actual Libertadores.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura