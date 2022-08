Boca está feliz: la joven figura que renovó su contrato hasta el 2026

Una de las jóvenes figuras de Boca Juniors renovó su contrato con la institución hasta 2026 y lo hizo con una importante cláusula de recisión.

Una joven promesa de Boca Juniors arregló la renovación de su contrato con el club hasta diciembre del 2026. Mientras que desde el Consejo de Fútbol aguardan por la confirmación de Agustín Rossi para sellar su continuidad en 2023, se aseguraron que contarán con otra de sus figuras por varios años más. Además, su acuerdo incluye una importante cláusula de recisión y no será el único futbolista del plantel que resuelva su situación para que no se vaya de la institución.

Se trata de Alan Varela, quien actualmente es uno de los mejores jugadores con los que cuenta Hugo Ibarra en el "Xeneize". En sólo tres años desde su debut se afianzó y destacó entre los titulares. El volante se ganó el lugar y deslumbró, por lo que Juan Román Riquelme y compañía no dudaron en reafirmar la confianza y fortalecer el vínculo. Para esto, establecieron impactantes números con el fin de "blindarlo".

Varela acordó una extensión de su contrato por un año más. Hasta el momento, su acuerdo con Boca Juniors culminaba en diciembre del 2025 y se quedará por un año más. No será el único punto fuerte, ya que también tendrá una cláusula de recisión de 20 millones de dólares y una imponente suba en su salario. Ante varios sondeos de clubes de Europa, desde el club de La Ribera no tardaron en asegurarse al crack del mediocampo boquense y algo similar ocurrirá con Exequiel Zeballos.

El 20 de diciembre del 2020, Alan Varela hizo su presentación en el "Xeneize" en un duelo ante Independiente. Al igual que Agustín Almendra, pasó a jugar en Reserva por indisciplina y tiempo después volvió a Primera para, de a poco, ganarse el puesto. Lo hizo y acumula 57 partidos disputados, 1 gol y dos asistencias. Además, ganó tres títulos con la camiseta de Boca: dos Copas de Liga y una Copa Argentina.

El insólito motivo por el que Almendra no renovó contrato con Boca

El futuro de Agustín Almendra está cada vez más lejos de Boca Juniors y un reconocido periodista reveló cuál fue el verdadero motivo por el que no renovó con el "Xeneize". Es que el volante, que tuvo buenos rendimientos en el primer equipo desde su debut, seguirá en la institución hasta el 2023. Sin embargo, es muy posible que emigre a otro club y mientras tanto continúa sin jugar ni ser parte del plantel que comanda Hugo Ibarra.

"Hoy me contaron lo de Almendra. No fue como cuentan todos. Almendra quería seguir jugando en Boca. Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra y lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente esas cosas no la saben y tampoco nosotros, yo me enteré hoy", sostuvo Mariano Closs acerca de la situación del mediocampista.