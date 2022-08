El insólito motivo por el que Almendra no renovó contrato con Boca: "La gente no sabe"

Mariano Closs reveló en ESPN F12 el verdadero motivo por el que Agustín Almendra no renovó su contrato con Boca Juniors.

El futuro de Agustín Almendra está cada vez más lejos de Boca Juniors y un reconocido periodista reveló cuál fue el verdadero motivo por el que no renovó con el "Xeneize". Es que el volante, que tuvo buenos rendimientos en el primer equipo desde su debut, seguirá en la institución hasta el 2023. Sin embargo, es muy posible que emigre a otro club y mientras tanto continúa sin jugar ni ser parte del plantel que comanda Hugo Ibarra.

Según aseguró Mariano Closs en ESPN F12, la dirigencia dejó pasar una oportunidad para sellar el vínculo y el volante no los perdonó. De esta manera, el relator despejó todo tipo de dudas con respecto a las razones por las que ambas partes no llegaron a un acuerdo y dejó al descubierto el "error" del Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme. Esto se suma a lo que sucede con el arquero Agustín Rossi, quien todavía no arregló su continuidad por temas contractuales.

"Hoy me contaron lo de Almendra. No fue como cuentan todos. Almendra quería seguir jugando en Boca. Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra y lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente esas cosas no la saben y tampoco nosotros, yo me enteré hoy", sostuvo Mariano Closs acerca de la situación del mediocampista.

Cabe destacar, que Agustín Almendra debutó en abril de 2018 con la camiseta del "Xeneize" de la mano de Guillermo Barros Schelotto. Con el paso de los años tuvo más participación pero nunca se afianzó entre los titulares por culpa de varias lesiones. Jugó un total de 69 partidos, convirtió 6 goles y brindó 4 asistencias. Desde su presentación en Primera División ganó 5 títulos locales con Boca Juniors.

La feroz crítica de Chicho Serna a Agustín Almendra por su presente en Boca

"De Agustín sabemos de su categoría y su clase para jugar al fútbol. Creo que este Consejo de Fútbol lo ha cuidado y protegido muchísimo. A mí me tocó de alguna manera vivir algo cuando tuvo la dificultad frente a Sebastián (Battaglia), que estuvo en la Reserva, hablamos mucho con él, nos ha manifestado que no va a renovar. Tendrá que cumplir el contrato hasta el último día como corresponde", aseguró Serna con respecto a Almendra en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "Para Agustín desearle lo mejor, de corazón tiene todo para vivir del fútbol. Y en el fútbol, lo digo yo 'Chico' Serna, por experiencia, para lograr lo que yo logré hay que ser un verdadero profesional, con todo lo que eso implica. Esperemos que él entienda y que sea lo mejor. Si va a ser su felicidad en otro club, son las reglas del juego. Hoy en cualquier club de fútbol estamos amarrados a la situación de que un jugador quiera o no renovar".