Beltrán se fue de River y rompió el silencio antes de sumarse a la Fiorentina: "Esto es así"

Lucas Beltrán se fue de River Plate, continuará su carrera en la Fiorentina y rompió el silencio antes de subirse al avión rumbo a Italia.

Lucas Beltrán rompió el silencio horas después de que se confirme que seguirá su carrera en la Fiorentina luego de romperla en River Plate. El "Vikingo" emprendió viaje hacia Europa y antes de subirse al avión dejó unas palabras para los hinchas del "Millonario" que sin dudas lo extrañarán a partir de la temporada venidera. El nuevo contrato del delantero se extenderá hasta junio del 2028 y los de Núñez recibirán una millonaria suma de dinero.

La "Fiore" acordó el vínculo y, tal como estaba estipulado, ejecutaron la cláusula de recisión de 25 millones de euros más algunos bonus. El atacante tuvo varias ofertas con el paso de los meses y tenía serias chances de seguir un tiempo más en la institución si los de Martín Demichelis pasaban a cuartos de la Copa Libertadores. Sin embargo, tras la eliminación a manos del Inter el panorama cambió y Beltrán jugará en el Calcio, no sin antes dirigirse a los fanáticos de River con un mensaje que no pasó desapercibido.

"Pasó todo muy rápido. Hace dos años estaba en Colón. Me abrieron las puertas del club, me dieron confianza, me tocó volver, Marcelo (Gallardo) y Martín (Demichelis) también y he crecido un montón. Soy un jugador diferente con mucho más rodaje", comenzó Beltrán con respecto a quienes fueron sus técnicos en River.

Por otro lado, sobre su salida, el delantero agregó: "Pasó todo muy rápido, pero creo que los momentos están para aprovecharse y es lo que pienso hoy. Ayer pensaba un poco cuando me tocó venirme de Córdoba cuando tenía 14 años y son cosas que uno dejó de lado. A los hinchas agradecerles por el apoyo que tuvieron hacia nosotros a todo el plantel como hacia mí. Se agradece de por vida y estoy seguro que van a seguir haciéndolo con mis compañeros como lo hicieron hasta ahora. No me pude despedir muy bien de los chicos todavía como tampoco de la gente, me hubiese gustado que haya sido en el Monumental, pero esto es así, pasa todo muy rápido".

Con un total de 11 goles -3 de penal- en el torneo, el "Vikingo" se quedó con la titularidad en River Plate y se lució por sobre Miguel Borja. Su nivel despertó la atención del estratega italiano Roberto Mancini que no dudó en mostrar su interés en el joven de 22 años que lleva 17 gritos y 3 asistencias en 36 cotejos en lo que va de la temporada. Además, desde su debut anotó en 29 oportunidades y dio 10 pases gol en 117 jugados entre River y Colón de Santa Fe.

La increíble premonición del Pollo Vignolo sobre la eliminación de River en la Libertadores

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó una impensada premonición sobre la definición del partido de River Plate ante Inter de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El periodista realizó su análisis previo al encuentro y se refirió precisamente a los tiros desde el punto del penal que dejaron afuera al "Millonario". Casualmente, en su opinión sobre el tema, el conductor de ESPN acertó y sorprendió a todos.

Un momento de la definición fue el que sin dudas quedará marcado en la memoria de los hinchas de la "Banda" y fue en el cambio de arco. Con la serie igualada, Robert Rojas tenía que ejecutar su remate y el árbitro decidió que cambien de arco por el mal estado del punto penal. El defensor nacido en Paraguay estrelló su remate en el travesaño y, acto seguido, Rochet cambió por gol el suyo para meter a su equipo en cuartos de final. Justamente sobre esto, el "Pollo" anticipó lo que se vendría para los de Martín Demichelis.