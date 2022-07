Arturo Vidal se acerca a Boca: el like del chileno en Twitter que enloqueció a los hinchas

Arturo Vidal lanzó un nuevo guiño hacia Boca Juniors en medio de los rumores de su arribo al club y enloqueció a los hinchas del "Xeneize".

Arturo Vidal lanzó un nuevo guiño para Boca Juniors en la tarde de este viernes 1 de julio. La posibilidad de que el chileno se calce la camiseta "Xeneize" en este mercado de pases es cada vez más grande y el futbolista expresó en otras oportunidades sus ganas de jugar en el club. Esta vez no fue la excepción y lo hizo a través de las redes sociales.

El "Rey Arturo" quedó libre tras su paso por el Inter de Italia. Si bien el Flamengo de Brasil y algunos equipos de Europa sueñan con contratarlo, uno de los que picó en punta fue el conjunto boquense y está cada vez más cerca de lograrlo. Luego de que la dirigencia de la institución realice una oferta formal por el mediocampista, este último demostró sus intenciones.

El periodista e hincha de Boca Juniors, Lucas Beltramo, publicó un video con la leyenda: "Hacelo por Diego, @KingArturo23". El momento compartido por el panelista de TyC Sports es del programa De Zurda, conducido por Víctor Hugo Morales, en el que el "Pelusa" elogió al mediocampista del seleccionado chileno años atrás. Arturo Vidal lo leyó, le dio like a la publicación y enloqueció a los hinchas del "Xeneize".

En el mencionado instante televisivo del 11 de enero del 2015, Morales le consultó al Diez acerca de quién le parecía un buen jugador en aquel momento: "¿Cuál es el mejor jugador de América hoy en día Diego? ¿Cuál es el que más le gusta? Si tiene que nombrar dos o tres hágalo", lanzó el relator. Maradona no dudó en responder y aseguró: "James Rodríguez me encanta y me gusta mucho el chileno Vidal, es un jugador para Boca, yo le pondría la camiseta de Boca directamente".

Boca le hizo una oferta formal a Arturo Vidal y crece la ilusión de los hinchas

Una vez más Boca Juniors está a un paso de sumar a uno de los mejores jugadores de Sudamérica. La institución que tiene como vicepresidente a Juan Román Riquelme ahora apunta a un crack de la Selección de Chile y ya hizo una oferta para tenerlo en sus filas. Se trata de Arturo Vidal que, a los 35 años, decidió irse del Inter de Milan y recibió una oferta del club de la Ribera.

Durante la jornada del jueves 30 de junio, uno de los periodistas más reconocidos de Boca, Tato Aguilera sostuvo que Boca le hizo una oferta formal a Vidal para que, justamente, se convierta en jugador de Boca. En principio, el contrato es por 18 meses con la posibilidad de extender el vínculo por un año y medio. En este punto, también se supo que Flamengo lo pretende sumar pero por el momento no hubo ninguna propuesta formal.