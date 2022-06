Boca le hizo una oferta formal a Arturo Vidal y crece la ilusión de los hinchas

El crack chileno es uno de los pretendidos por Juan Román Riquelme en medio las negociaciones de River por una posible contratación de Luis Suárez.

Una vez más Boca Juniors está a un paso de sumar a uno de los mejores jugadores de Sudamérica. El conjunto que tiene como vicepresidente a Juan Román Riquelme ahora apunta a un crack de la Selección de Chile y ya hizo una oferta para tenerlo en sus filas. Se trata de Arturo Vidal que, a los 35 años, decidió irse del Inter de Milan y recibió una oferta del club de la Ribera.

En medio de las dudas de River Plate por una posible contratación de Luis Suárez, ahora aparece la oportunidad de que Boca fiche a uno de los mejores jugadores de la Selección chilena. Hace un par de semanas, el propio Juan Román Riquelme había sostenido que Vidal era "un jugador para estar en Boca". No obstante, el tema económico era una "complicación" para poder comprarlo y, sobre todo, para mantenerlo a nivel contractual. El propio Vidal había asegurado que a Boca lo seguía "mucho, me gusta como juegan, la gente es muy apasionada. Ojalá se me de la oportunidad de jugar".

Durante la jornada del jueves 30 de junio, uno de los periodistas más reconocidos de Boca, Tato Aguilera sostuvo que Boca le hizo una oferta formal a Vidal para que, justamente, se convierta en jugador de Boca. En principio, el contrato es por 18 meses con la posibilidad de extender el vínculo por un año y medio. En este punto, también se supo que Flamengo lo pretende sumar pero por el momento no hubo ninguna propuesta formal. En las últimas semanas, Vidal busca arreglar su salida de Inter para las próximas semanas.

El Kun Agüero explotó tras el partido de Corinthians vs. Boca: "Un salame"

Sergio Agüero explotó de bronca tras el duelo entre Corinthians y Boca Juniors por los octavos de final de ida en la Copa Libertadores. El árbitro del encuentro, Roberto Tobar, no tuvo la mejor noche y las palabras del "Kun" no fueron para nada leves. Incluso, el exjugador recordó un momento vivido con la Selección Argentina en la que el colegiado perjudicó a Marcos Rojo, quien hoy viste los colores del "Xeneize".

El mencionado defensor del elenco "Azul y Oro" cometió la falta del penal que posteriormente atajó Agustín Rossi y la autoridad lo amonestó. No fue la única decisión controversial, ya que en el complemento dejó pasar un posible penal para cada equipo. Sin embargo, Agüero sólo se quedó con la amarilla para su excompañero en la "Albiceleste" por la infracción y se descargó con insultos hacia Tobar.