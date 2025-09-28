Uno de los equipos más emblemáticos de los primeros 25 años del siglo en el fútbol argentino es, sin dudas, Arsenal de Sarandí. El equipo que fue, durante mucho tiempo, el marcado como ser el "beneficiado" por estar muy cercano a Julio Grondona, finalmente tuvo una muy mal año y, después de 33 años, volvió a la B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino.

Arsenal perdió este domingo por 2-1 ante Deportivo Madryn y, de esta manera, descendió a la tercera división del fúbol argentino. Esta será la nueva realidad del equipo del Viaducto que, durante este siglo, tuvo el mejor momento histórico. El equipo que actualmente dirige Darío Franco cayó y finalmente descendió después de los goles de Nicolás Mana y Diego Crego para el conjunto chubutense, mientras que Tomás González anotó el descuento.

Con este resultado, Arsenal de Sarandí va a volver a la Primera B Metropolitana después de 33 años y un largo periplo en Primera División que, entre otras cosas, lo vio campeón de diversos títulos. El conjunto que Sarandí descendió de la Primera División a finales de 2023, pero solo pudo aguantar dos campañas en la Primera Nacional y, desde allí, empezó una nueva decadencia.

En este punto, hay que decir que a lo largo de su vida, Julio Grondona lo tenía como el club de la familia. De hecho, así lo sostenía en diversas entrevistas. El hombre que llegó a ser vicepresidente de la FIFA y tener el mayor poder dentro de la organización del fútbol sin saber hablar inglés sostuvo en varias oportunidades que él se consideraba hincha de Arsenal de Sarandí.

Las suspicacias sobre esos años, entre otras cosas, marcaban la "casualidad" de los múltiples partidos de Arsenal de Sarandí los días lunes temprano o incluso en horarios en los que no eran muy vistos sus encuentros por televisión y ocurrían cosas llamativas con respecto a sus arbitrajes. Más allá de eso, uno de los entrenadores, Gustavo Alfaro, quien salió campeón en varias ocasiones con Arsenal se quejaba de que lo acusen de "correr con el caballo del comisario".

En este punto, lo más importante -sin duda- fueron los cinco títulos que ganaron. Si bien el el club se fundó en 1957, ganó sus 5 títulos entre 2007 y 2013. Esos títulos fueron Copa Sudamericana 2007 (con un llamativo cambio de reglamento en la final), Copa Suruga Bank en 2008 y, después, el Clausura 2012, Supercopa 2012 y Copa Argentina en 2013.