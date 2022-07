Alfio Basile apuntó contra un crack de Racing: "No tiene la cabeza en Argentina"

El Coco Basile, quien fuera campeón en el banco de Racing en la Supercopa de 1988, habló sobre uno de los jugadores más representativos del actual plantel de la Academia.

El exentrenador de la Selección Argentina, Boca y Racing -entre otros-, Alfio Basile no puede despegarse de su amor por la albiceleste y, por supuesto, por el Xeneize. Ahora el entrenador disparó contra una figura que jugó en el club de la Ribera y que, por el momento, se desempeña en la Academia: "No tiene la cabeza en Argentina".

El Coco Basile, quien fuera campeón en el banco de Racing en la Supercopa de 1988, habló sobre uno de los jugadores más representativos del actual plantel de la Academia. El apuntado, en este caso, fue Edwin Cardona y, en charla con el programa Como te va, el exentrenador disparó: "A Cardona cada vez lo veo peor, a mí en Boca me gustaba. Mi sensación es que ya no tiene la cabeza en Argentina”. Por otro lado, también apuntó contra lo que ocurre en Boca y sostuvo que "es indudable que algún problema hay entre el Consejo de Fútbol, dirigentes y jugadores".

Julio Buffarini dio detalles de su polémica salida de Boca Juniors: "Por sorpresa"

Julio Buffarini dio detalles de lo que fue su polémica salida de Boca Juniors en junio del 2021. El defensor, que actualmente se desempeña en Talleres de Córdoba, habló después de varios meses de lo que fue ese momento para su carrera y no se guardó nada. Cabe destacar que su contrato finalizó el 30 de junio de aquel año desde la dirigencia del "Xeneize" tomaron la decisión de no renovarle y esto trajo consigo un fuerte descargo del futbolista.

"No me fui como quería de Boca. Sentía un cariño muy grande por el hincha. Me hubiese gustado irme de otra manera, tenía el dólar a $35 y nunca dije nada. Hasta el día de hoy aún no puedo encontrar una explicación a mi salida. Mi representante salió contento de una reunión con Riquelme y a la medianoche sacaron un comunicado. Me tomó de sorpresa porque no era lo que se había hablado. Se me hizo difícil", reveló el defensor acerca de cómo recibió la noticia de su inesperada desvinculación del "Xeneize".